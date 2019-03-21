Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал тест на отцовство





Глеб Жемчугов после ухода за периметр длительное время не мог обустроить личную жизнь, но одна поездка в Китай всё изменила. Там он встретился с девушкой по имени Ольга Ветер, с которой у них закрутился роман, а через несколько месяцев она уже была в положении. После свадьбы и рождения ребёнка супруги прожили вместе ещё 2 года, затем возлюбленная Жемчугова ушла от него.Несмотря на развод, мужчина продолжает поддерживать отношения с родным сыном, а недавно был вынужден сделать тест на отцовство из-за вскрывшихся измен его жены. О супружеской неверности Глебу Жемчугову поведал его хороший друг, с которым Ольга Ветер и переспала в Китае. Результаты ДНК-экспертизы экс-проектант узнал уже в студии программы «На самом деле», куда пришёл, чтобы узнать правду. Убедившись в том, что мальчик действительно является его родным сыном, мужчина расплакался и прижал к лицу медицинское заключение.