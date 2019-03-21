LADA Vesta SW заработала победу в премии «Marcus 2019» за экономичность





Премия «Marcus 2019» имеет 3 основные номинации: «Экономичные новинки», «Безопасные новинки» и «Экологичные новинки». Последняя из них было добавлена совсем недавно, так как автолюбители Австрии стали обращать больше внимания на эти характеристики машин. В каждой из этих номинаций награждаются по одному автомобилю из каждого класса.В 2019 году одним из победителей в номинации «Экономичные новинки» оказалась отечественная LADA Vesta SW. В данной категории автомобили оценивают по таким характеристикам: цена, расходы обслуживания, запас хода, потеря стоимости и расход топлива. Российская машина стала победителем в компактном классе. Другие автомобили, отмеченные экспертами, расположены в порядке возрастания размера: Smart EQ fortwo, Peugeot 508, Dacia Duster, Citroen c5 Aircross и Jaguar I-Pace S.Победителями в номинации «Безопасные новинки стали» такие модели: городские малолитражки – Audi A1, компакт класс – Mercedes-Benz A-Klasse, C-класс – Audi A6, компактные кроссоверы – Volvo XC40, большие кроссоверы – Honda CR-V и люкс – Mercedes-Benz G-Klasse.В номинации «Экологичные новинки» победителями оказались такие автомобили (по мере возрастания размера): Smart EQ fortwo, Nissan Leaf, Peugeot 508, Hyundai Kona Elektro и Jaguar I-Pace S.