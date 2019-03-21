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Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим преемником

Филипп Киркоров заявил, что считает Сергея Лазарева своим преемником. Сейчас артист занимается подготовкой более молодого коллеги к предстоящему конкурсу «Евровидение».
Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим преемником

Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на этой международной музыкальной площадке. В этом году его подготовку доверили более опытному певцу – Филиппу Киркорову. Он отмечает, команда учла все ошибки и погрешности прошлого выступления, и поэтому в этот раз все должно пройти идеально.

Король эстрады уверен, что ответственно проделал свою часть работы, а теперь настала очередь его подопечного показать то, на что он способен. Артист заверил, Сергей Лазарев не подведет ни его, ни Россию. Филипп Киркоров считает своего молодого протеже полноценным преемником. Артист отмечает, воспитанник готов занять его место также, как он когда-то пришел на смену Валерию Леонтьеву.

Певец рассказал, что полностью удовлетворен таким положением дел, так как очень уважает Сергея Лазарева. Король эстрады отмечает, между ним и его протеже примерно столько же лет, насколько Валерий Леонтьев старше него. В этом он видео определённую преемственность поколений. Артист таким образом описал своего подопечного: «Яркий, амбициозный, живет сценой».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:28

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