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Ксения Бородина показала в Сети забавное семейное видео

Популярная ведущая Ксения Бородина показала в Сети забавное семейное видео, которое тут же вызвало бурю эмоций у поклонников. Знаменитость для записи ролика использовала искажение изображения, что сделало её, как написали фанаты, похожей на бурундука.

Ксения Бородина показала в Сети забавное семейное видео


Ксения Бородина прекрасно знает, как публика любит видео с участием её детей, в особенности маленькой Теоны. На днях звезда «Дома-2» показала фанатам новый забавный ролик, реакцией на который стала бурная радость пользователей Сети. На кадрах ведущая вместе с младшей дочерью и супругом предстали в искажённом с помощью специальных эффектов виде, из-за чего их тут же сравнили с бурундуками.

Ксения Бородина показала в Сети забавное семейное видео


В комментариях к новому видео подписчики Ксении Бородиной попросили чаще поднимать им настроения вот такими забавными роликами. Также многие написали, что у Курбана Омарова на этих кадрах особенно красивые глаза.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:33

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