Ксения Бородина показала в Сети забавное семейное видео

Ксения Бородина прекрасно знает, как публика любит видео с участием её детей, в особенности маленькой Теоны. На днях звезда «Дома-2» показала фанатам новый забавный ролик, реакцией на который стала бурная радость пользователей Сети. На кадрах ведущая вместе с младшей дочерью и супругом предстали в искажённом с помощью специальных эффектов виде, из-за чего их тут же сравнили с бурундуками.В комментариях к новому видео подписчики Ксении Бородиной попросили чаще поднимать им настроения вот такими забавными роликами. Также многие написали, что у Курбана Омарова на этих кадрах особенно красивые глаза.