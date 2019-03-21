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Эксперты назвали настоящую цену лжи

Психологи назвали настоящую цену лжи в общении с людьми и в отношениях. Чувство вины и тревожность сказываются на психическим и физическом самочувствии.
Эксперты назвали настоящую цену лжи

Эксперты, предупредили, что постоянные попытки врать и приукрашивать правду имеют обратную сторону и свою высокую цену. Так, люди часто скрывают от других дурные поступки, стараются казаться лучше, чем есть. Ложью можно назвать фантазии, преувеличение и обман с благими намерениями. Чем больше их в жизни человека, тем тревожней он становится в связи с чувством вины и страхом быть выведенным на чистую воду.

Доверие к окружающим и самому себе падает. Ощущая внутреннюю слабость люди склонны врать ещё больше.

Подобное поведение подрывает фундамент отношений, негативно сказываясь на здоровье, и нередко проявляясь через депрессию. Психологи рекомендуют проявлять в любом акте коммуникации сознательность, после чего потребность во лжи ощутимо снизится.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:10

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