Эксперты назвали настоящую цену лжи





Эксперты, предупредили, что постоянные попытки врать и приукрашивать правду имеют обратную сторону и свою высокую цену. Так, люди часто скрывают от других дурные поступки, стараются казаться лучше, чем есть. Ложью можно назвать фантазии, преувеличение и обман с благими намерениями. Чем больше их в жизни человека, тем тревожней он становится в связи с чувством вины и страхом быть выведенным на чистую воду.Доверие к окружающим и самому себе падает. Ощущая внутреннюю слабость люди склонны врать ещё больше.Подобное поведение подрывает фундамент отношений, негативно сказываясь на здоровье, и нередко проявляясь через депрессию. Психологи рекомендуют проявлять в любом акте коммуникации сознательность, после чего потребность во лжи ощутимо снизится.