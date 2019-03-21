Отец Владимира Преснякова рассказал о причине отмены выступления сына в Твери





Сегодня стало известно, что выступление Владимира Преснякова в Твери было отменено. На данный момент представители музыканта никак не комментируют эту ситуацию. Известно, что зрители могут сдать купленные билеты в кассу. На какую дату будет перенесен концерт исполнителя - пока неизвестно.Отец Владимира Преснякова дал небольшое интервью, чтобы разъяснить ситуацию. Композитор рассказал, что не спрашивал у своего наследника о причинах отмены выступления. Но он полагает, что это связано со смертью и похоронами Юлии Началовой. Также Владимир Пресняков-старший отметил, что это самое логическое объяснение, поскольку знаменитости хорошо общались. Саксофонист заверил, что отменили лишь концерт в Твери, все другие выступления певца пройдут по графику.