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Ксения Собчак во время «разговора о девичьем» с Анастасией Волочковой спрятала в бане камеру с микрофоном

Экс-телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак во время беседы с теперь уже бывшей лучшей подругой Анастасией Волочковой запрятала в парилке видеокамеру с микрофоном.

Ксения Собчак во время «разговора о девичьем» с Анастасией Волочковой спрятала в бане камеру с микрофоном

По словам российской балерины, она до сих пор не может поверить в то, что скандальная тележурналистка с ней так поступила.

Не секрет, что Анастасия Волочкова согласилась стать героиней шоу Ксении Собчак под названием «Осторожно, Собчак!». Уже в следующую среду на YouTube-канале бывшего кандидата в президенты России выйдет свежий выпуск с участием известнейшей танцовщицы.

Впрочем, как выяснилось, сейчас Волочкова жалеет о том, что встретилась с Собчак. А все из-за того, что Ксения «обманула» Анастасию в ее же доме. Оказывается, что Ксения вела себя в чужом особняке, как у себя дома, ходила по всем комнатам и задавала его хозяйке весьма провокационные вопросы.

Ксения Собчак во время «разговора о девичьем» с Анастасией Волочковой спрятала в бане камеру с микрофоном

В один момент Собчак предложила Волочковой уединится в бане без камер, чтобы поговорить «о девичьем». По словам Анастасии, во время беседы с Ксенией она услышала непонятный стук, а когда поспешила посмотреть- что это, то увидела совсем маленькую видеокамеру и микрофон, приклеенный на стену возле двери бани, пишет Комсомольская правда.

Стоит отметить, что балерина по-прежнему не понимает, почему бывшая телеведущая «Дома-2» с ней так поступила и продолжает делать вид, что она не имеет к этому никакого отношения.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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