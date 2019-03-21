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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов вышел в свет в мятом пиджаке

Экс-избранник телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой – популярный спортсмен Дмитрий Тарасов появился на публике в помятой одежде.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов вышел в свет в мятом пиджаке

По мнению многочисленных интернет-пользователей, третья супруга футболиста – 24-летняя модель Анастасия Костенко не следит, в отличие от предшественницы, за тем, в чем ее муж выходит в свет.

Вчера Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании своей любимой жены. Под снимком Тарасов сообщил подписчикам, что они с Костенко побывали на мюзикле «Ромео и Джульетта», после которого решили устроить себе романтический ужин.

Невзирая на то, что свежая публикация полузащитника футбольного клуба «Локомотив» набрала меньше чем за сутки почти 47 тысяч лайков, недоброжелатели звездного семейства поспешили раскритиковать супругов.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов вышел в свет в мятом пиджаке

Дело в том, что многие фолловеры обратили внимание на внешний вид Дмитрия, ведь в отличие от модели спортсмен выглядел, по мнению читателей, плохо.

«Костенко, что не знает, как утюг выглядит? Сама нарядилась, прическу себе сделала, а муж.. Бузова, кстати, куда внимательней к Тарасову относилась!», « Ну и как после такого не сказать, что Тарасов прогадал, когда решил бросить Бузову ради Костенко?», - продолжают писать в Сети.

К слову, в последнее время Тарасова и Костенко опять начали весьма часто критиковать. По словам интернет-пользователей, парочка противоречит своим же заявлениям, поэтому и попадает под «раздачу».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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