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Учёные рассказали о способе увеличения производительности мозга за несколько секунд

Учёные рассказали об эффективном способе увеличения производительности мозга всего за несколько секунд. Для высвобождения 30 процентов энергии достаточно закрыть глаза.
Учёные рассказали о способе увеличения производительности мозга за несколько секунд

Учёные поделились методом, который неизменно работает, если мозгу необходимо получить больше ресурсов за очень короткое время. Глобальные стратегии для увеличения концентрации и внимания включают в себя хороший сон, медитацию и практику осознанности. Тем не менее, в некоторых ситуациях людям нужно очень быстро сосредоточиться на проблеме для её экстренного решения.

Последние исследования показывают, что для этого можно просто закрыть глаза. Зрение человека нуждается в колоссальном количестве энергии. По некоторой оценке, мозг тратит на обслуживание миллионов нейронов 30 процентов своих ресурсов.

Эту энергию можно перенаправить в другое русло благодаря вышеуказанному способу. Специалисты сравнивают такой процесс с фоновым режимом работы смартфона, где задействованы одновременно десятки программ, часто ненужных.

Люди закрывают глаза инстинктивно, когда на чём-то сосредоточены. Для решения творческой задачи приходится моргать дольше и чаще.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:16

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