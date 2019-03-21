Учёные рассказали о способе увеличения производительности мозга за несколько секунд
Учёные рассказали об эффективном способе увеличения производительности мозга всего за несколько секунд. Для высвобождения 30 процентов энергии достаточно закрыть глаза.
Учёные поделились методом, который неизменно работает, если мозгу необходимо получить больше ресурсов за очень короткое время. Глобальные стратегии для увеличения концентрации и внимания включают в себя хороший сон, медитацию и практику осознанности. Тем не менее, в некоторых ситуациях людям нужно очень быстро сосредоточиться на проблеме для её экстренного решения.
Последние исследования показывают, что для этого можно просто закрыть глаза. Зрение человека нуждается в колоссальном количестве энергии. По некоторой оценке, мозг тратит на обслуживание миллионов нейронов 30 процентов своих ресурсов.
Эту энергию можно перенаправить в другое русло благодаря вышеуказанному способу. Специалисты сравнивают такой процесс с фоновым режимом работы смартфона, где задействованы одновременно десятки программ, часто ненужных.
Люди закрывают глаза инстинктивно, когда на чём-то сосредоточены. Для решения творческой задачи приходится моргать дольше и чаще.
Учёные поделились методом, который неизменно работает, если мозгу необходимо получить больше ресурсов за очень короткое время. Глобальные стратегии для увеличения концентрации и внимания включают в себя хороший сон, медитацию и практику осознанности. Тем не менее, в некоторых ситуациях людям нужно очень быстро сосредоточиться на проблеме для её экстренного решения.
Последние исследования показывают, что для этого можно просто закрыть глаза. Зрение человека нуждается в колоссальном количестве энергии. По некоторой оценке, мозг тратит на обслуживание миллионов нейронов 30 процентов своих ресурсов.
Эту энергию можно перенаправить в другое русло благодаря вышеуказанному способу. Специалисты сравнивают такой процесс с фоновым режимом работы смартфона, где задействованы одновременно десятки программ, часто ненужных.
Люди закрывают глаза инстинктивно, когда на чём-то сосредоточены. Для решения творческой задачи приходится моргать дольше и чаще.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:16