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Анна Михалкова дала откровенное интервью Яне Павлидис

Известная актриса Анна Михалкова дала откровенное интервью стилисту Яне Павлидис. Знаменитости обсудили разные темы, являющиеся актуальными для женской аудитории.

Анна Михалкова дала откровенное интервью Яне Павлидис

Во время разговора собеседницы затронули тему, касающуюся творчества Анны Михалковой. Также они пришли к выводу, что часто представительницам прекрасного пола приходится терпеть супругов-деспотов, чтобы своим уходом не наносить психологическую травму детям. Поначалу актриса высказала мнение, что с такими людьми нужно прощаться, но потом отметила, что все же универсальный совет дать не может.

Сама знаменитость следует принципу не укорять себя за свои действия и двигаться только вперед. Яна Павлидис предположила, что женская мудрость артистки досталась ей от матери, однако Анна Михалкова сказала, что это вовсе не так. Оказывается, актриса считает себя противоположностью Татьяны Михалковой. Несмотря на это, кинозвезда признает, что заслуги ее матери перед семьей трудно переоценить.

Полная версия беседы Анны Михалковой и Яны Павлидис опубликована на видеохостинговом сайте Youtube.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

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