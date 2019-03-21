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Равшана Куркова раскрыла некоторые подробности второго сезона сериала «А у нас во дворе»

Совсем скоро на Первом канале начнется показ второго сезона сериала «А у нас во дворе». Известная актриса Равшана Куркова, исполнившая в нем одну из главных ролей, раскрыла некоторые подробности сюжета, а также поделилась своим впечатлением от участия в проекте.
Равшана Куркова раскрыла некоторые подробности второго сезона сериала «А у нас во дворе»

По словам Равшаны Курковой, новый сезон дополнен несколькими сюжетными линиями. Над созданием киноленты работал тот же творческий коллектив, который снимал и первый сезон, поэтому стилистика, атмосфера и энергетика нового проекта останутся прежними.

Однако знаменитость заметила, что в целом содержание продолжения «А у нас во дворе» будет все же другое. Создатели усложнят историю главных героев, так что зрителям скучать не придется.
Равшана Куркова раскрыла некоторые подробности второго сезона сериала «А у нас во дворе»

Равшана Куркова призналась, что обожает свою экранную героиню Мавлюду, поскольку она очень похожа на ее бабушку. Знаменитость вспомнила, что даже звонила родному человеку в Ташкент, чтобы поинтересоваться, может ли восточная женщина поднимать руку на мужчину.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

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