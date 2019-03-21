Равшана Куркова раскрыла некоторые подробности второго сезона сериала «А у нас во дворе»





По словам Равшаны Курковой, новый сезон дополнен несколькими сюжетными линиями. Над созданием киноленты работал тот же творческий коллектив, который снимал и первый сезон, поэтому стилистика, атмосфера и энергетика нового проекта останутся прежними.Однако знаменитость заметила, что в целом содержание продолжения «А у нас во дворе» будет все же другое. Создатели усложнят историю главных героев, так что зрителям скучать не придется.Равшана Куркова призналась, что обожает свою экранную героиню Мавлюду, поскольку она очень похожа на ее бабушку. Знаменитость вспомнила, что даже звонила родному человеку в Ташкент, чтобы поинтересоваться, может ли восточная женщина поднимать руку на мужчину.