СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой





В прошлом году Юлия Началова попала в неприятную ситуацию, связанную с разбирательствами с ГИБДД. Певицу остановили сотрудники инспекции, ей полагалось пройти медэкспертизу, но она отказалась от освидетельствования. Затем был суд, на котором знаменитость лишили права водить автомобиль в течение 18 месяцев. Артистка была не согласна с таким решением, она объясняла свой поступок тем, что по медицинским показаниям ей категорически нельзя употреблять спиртное. Тогда общественность и узнала, что у Юлии Началовой серьезное метаболическое заболевание – подагра.Однако проблемы со здоровьем у певицы начались еще в юном возрасте. Они были связаны с ее стремлением стать красивее. Как рассказывала Юлия Началова в одном из своих интервью, в 20 лет она попробовала худеть, и, увидев эффект от своих усилий, втянулась в этот процесс. При первоначальном весе 67 кг она за полтора месяца избавилась от 25 кг. Эксперименты с собственным организмом не прошли для будущей звезды бесследно. У нее полностью пропал аппетит, упало давление, начали случаться обмороки, она обессилела настолько, что однажды просто не смогла встать с кровати. Родители били тревогу, а ее супругу Дмитрию Ланскому такие изменения нравились. В конце концов, Юлия Началова обратилась за медицинской помощью, и у нее диагностировали анорексию. Впоследствии с супругом она рассталась, а вот проблемы, связанные с нарушенным обменом веществ, преследовали ее всю жизнь.Уже будучи знаменитой на всю страну певицей, Юлия Началова не оставила своих попыток стать красивее. Однако и на этот раз она потерпела неудачу. В 2007 году в одной из американских клиник ей сделали маммопластику, но импланты не прижились, у артистки развился сепсис, и отказали почки. От имплантов пришлось избавиться, но неудачная процедура оставила свой отпечаток на здоровье пациентки. Из-за проблем с почками у нее развилась серьезное заболевание – подагра.Несмотря на болезнь, обострение которой сопровождалось сильными болями, Юлия Началова продолжала вести активную творческую деятельность, но и к своему здоровью она халатно не относилась. По словам ее лечащего врача, она соблюдала диету и была строга к себе.В феврале этого года знаменитость натерла ногу, появилась маленькая ранка, которая долго не заживала и все больше причиняла боль. Юлия Началова категорически сопротивлялась ложиться в больницу, она боялась огласки. После того, как 8-го марта она потеряла сознание, ее все же госпитализировали. Медики провели с раной необходимые манипуляции, и состояние исполнительницы улучшилось. Однако вскоре события стали развиваться стремительно: реанимация, искусственная кома, остановка сердца.Уже впоследствии стало известно, что врачи могли провести немедленную ампутацию пальца ноги, но знаменитость от этой операции отказалась. Более того, один из ее коллег по шоу-бизнесу Егор Иващенко заявил, что у артистки, якобы, был рак, и незадолго до трагических событий она прошла изнурительное лечение. В связи с недостатком достоверной информации и отсутствием комментариев врачей эксперты не могут сказать, был ли у Юлии Началовой шанс выжить. Не вызывает сомнений лишь то, что к моменту заболевания ее организм был так слаб, что даже незначительная инфекция представляла угрозу для ее жизни.