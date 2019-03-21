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СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
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СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой

Скоропостижная смерть певицы Юлии Началовой шокировала не только ее родных и друзей, но и не оставила равнодушными всех, кто с замиранием сердца ждал любую весть об улучшении здоровья такой молодой и такой красивой артистки. 11 марта стало известно, что Юлия Началова госпитализирована, а спустя 5 дней ее сердце перестало биться. Все началось с незначительной ранки на ноге, а закончилось трагедией. Сегодня состоятся похороны исполнительницы, и многие до сих пор задаются вопросом, можно ли было спасти народную любимицу?


СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой

В прошлом году Юлия Началова попала в неприятную ситуацию, связанную с разбирательствами с ГИБДД. Певицу остановили сотрудники инспекции, ей полагалось пройти медэкспертизу, но она отказалась от освидетельствования. Затем был суд, на котором знаменитость лишили права водить автомобиль в течение 18 месяцев. Артистка была не согласна с таким решением, она объясняла свой поступок тем, что по медицинским показаниям ей категорически нельзя употреблять спиртное. Тогда общественность и узнала, что у Юлии Началовой серьезное метаболическое заболевание – подагра.

Однако проблемы со здоровьем у певицы начались еще в юном возрасте. Они были связаны с ее стремлением стать красивее. Как рассказывала Юлия Началова в одном из своих интервью, в 20 лет она попробовала худеть, и, увидев эффект от своих усилий, втянулась в этот процесс. При первоначальном весе 67 кг она за полтора месяца избавилась от 25 кг. Эксперименты с собственным организмом не прошли для будущей звезды бесследно. У нее полностью пропал аппетит, упало давление, начали случаться обмороки, она обессилела настолько, что однажды просто не смогла встать с кровати. Родители били тревогу, а ее супругу Дмитрию Ланскому такие изменения нравились. В конце концов, Юлия Началова обратилась за медицинской помощью, и у нее диагностировали анорексию. Впоследствии с супругом она рассталась, а вот проблемы, связанные с нарушенным обменом веществ, преследовали ее всю жизнь.

СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой

Уже будучи знаменитой на всю страну певицей, Юлия Началова не оставила своих попыток стать красивее. Однако и на этот раз она потерпела неудачу. В 2007 году в одной из американских клиник ей сделали маммопластику, но импланты не прижились, у артистки развился сепсис, и отказали почки. От имплантов пришлось избавиться, но неудачная процедура оставила свой отпечаток на здоровье пациентки. Из-за проблем с почками у нее развилась серьезное заболевание – подагра.
Несмотря на болезнь, обострение которой сопровождалось сильными болями, Юлия Началова продолжала вести активную творческую деятельность, но и к своему здоровью она халатно не относилась. По словам ее лечащего врача, она соблюдала диету и была строга к себе.

В феврале этого года знаменитость натерла ногу, появилась маленькая ранка, которая долго не заживала и все больше причиняла боль. Юлия Началова категорически сопротивлялась ложиться в больницу, она боялась огласки. После того, как 8-го марта она потеряла сознание, ее все же госпитализировали. Медики провели с раной необходимые манипуляции, и состояние исполнительницы улучшилось. Однако вскоре события стали развиваться стремительно: реанимация, искусственная кома, остановка сердца.

СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой

Уже впоследствии стало известно, что врачи могли провести немедленную ампутацию пальца ноги, но знаменитость от этой операции отказалась. Более того, один из ее коллег по шоу-бизнесу Егор Иващенко заявил, что у артистки, якобы, был рак, и незадолго до трагических событий она прошла изнурительное лечение. В связи с недостатком достоверной информации и отсутствием комментариев врачей эксперты не могут сказать, был ли у Юлии Началовой шанс выжить. Не вызывает сомнений лишь то, что к моменту заболевания ее организм был так слаб, что даже незначительная инфекция представляла угрозу для ее жизни.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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