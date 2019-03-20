Ученые: Отек мозжечка может быть причиной таинственных случаев амнезии
Ученые из США благодаря проведенным исследованиям пришли к выводу, что отек мозжечка вполне может быть причиной таинственных случаев амнезии. Статью соответственного содержания опубликовало тематическое издание Neurocritical Care.
За последние годы в штате Массачусетс медики зафиксировали большое количество больных, у которых без веских на то причин появлялись проблемы с памятью. Команда исследователей во главе с ученым Адамом Джасном отметили похожую ситуацию повреждения мозга в случае с передозировкой запрещенных веществ, при этом в обоих случаях происходит отек мозжечка.
В эксперименте приняли участие шесть пациентов в возрасте от 33 до 59 лет с таким же диагнозом. Специалисты проанализировали данные визуализации мозга этих людей и установили связь между амнезией и мозжечком. Оказалось, что он может играть роль в познании и функциях моторики.
За последние годы в штате Массачусетс медики зафиксировали большое количество больных, у которых без веских на то причин появлялись проблемы с памятью. Команда исследователей во главе с ученым Адамом Джасном отметили похожую ситуацию повреждения мозга в случае с передозировкой запрещенных веществ, при этом в обоих случаях происходит отек мозжечка.
В эксперименте приняли участие шесть пациентов в возрасте от 33 до 59 лет с таким же диагнозом. Специалисты проанализировали данные визуализации мозга этих людей и установили связь между амнезией и мозжечком. Оказалось, что он может играть роль в познании и функциях моторики.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:05