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Ученые: Отек мозжечка может быть причиной таинственных случаев амнезии

Ученые из США благодаря проведенным исследованиям пришли к выводу, что отек мозжечка вполне может быть причиной таинственных случаев амнезии. Статью соответственного содержания опубликовало тематическое издание Neurocritical Care.
Ученые: Отек мозжечка может быть причиной таинственных случаев амнезии

За последние годы в штате Массачусетс медики зафиксировали большое количество больных, у которых без веских на то причин появлялись проблемы с памятью. Команда исследователей во главе с ученым Адамом Джасном отметили похожую ситуацию повреждения мозга в случае с передозировкой запрещенных веществ, при этом в обоих случаях происходит отек мозжечка.

В эксперименте приняли участие шесть пациентов в возрасте от 33 до 59 лет с таким же диагнозом. Специалисты проанализировали данные визуализации мозга этих людей и установили связь между амнезией и мозжечком. Оказалось, что он может играть роль в познании и функциях моторики.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:05

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