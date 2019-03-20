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Тина Канделаки подписала брачный договор с молодым избранником Василием Бровко

Телеведущая решила купить квартиру в ипотеку, в которую собирается вложить личные средства. Потому Тина Канделаки подписала брачный договор с молодым избранником Василием Бровко, рассказав о своем решении журналистам.
Тина Канделаки подписала брачный договор с молодым избранником Василием Бровко

Звезда отметила, что решилась на такой шаг, чтобы предотвратить конфликты из-за раздела имущества при возможном разводе в будущем, хотя сейчас у пары все хорошо. Недавно Тина Канделаки публично признавалась в любви к своему избраннику, поздравив его с днем рождения. Она подчеркнула: “ По-настоящему феминизм — это когда покупаешь квартиру в кредит и оформляешь брачный договор. Сама всё купила, разведешься, сама сможешь претендовать, тебе всё останется. Нечего у мужиков деньги клянчить!”.
Тина Канделаки подписала брачный договор с молодым избранником Василием Бровко

Ведущая воспитывает двух наследников от брака с Андреем Кондрахиным, а также сделала сыну подарок, переписав на него квартиру в центре Москвы, оцененную в 100 млн руб.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:11

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