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Станислав Садальский показал фото исхудавшего сына Татьяны Васильевой Филиппа

Популярный советский и российский актер Станислав Садальский недавно показал подписчикам личного блога Instagram снимок 40-летнего наследника Татьяны Васильевой. Публикация, где до ужаса исхудавший сын артистки Филипп позирует перед зеркалом, шокировала пользователей.

Станислав Садальский показал фото исхудавшего сына Татьяны Васильевой Филиппа

Народный блогер опубликовал в своем аккаунте фотографию отпрыска своей коллеги и подруги Татьяны Васильевой. Станислав Садальский написал в комментарии к кадру, что 40-летний Филипп сидит на жестких диетах. По словам звезды, сын артистки ошарашил его своим заявлением: "Хочу, чтобы талия была, как у мамы". Автор публикации отметил, что он уже почти достиг результата. Актер считает подобные "преображения" слишком опасными и интересуется у пользователей, что они думают по этому поводу.

Поклонники творчества российского актера были шокированы таким "издевательством" над своим телом. Многие поддержали мнение Станислава Садальского и полагают, что отпрыск Васильевой может иметь большие проблемы со здоровьем. Некоторые из комментаторов заявили, что мужчина не должен так выглядеть.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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