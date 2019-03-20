Станислав Садальский показал фото исхудавшего сына Татьяны Васильевой Филиппа

Народный блогер опубликовал в своем аккаунте фотографию отпрыска своей коллеги и подруги Татьяны Васильевой. Станислав Садальский написал в комментарии к кадру, что 40-летний Филипп сидит на жестких диетах. По словам звезды, сын артистки ошарашил его своим заявлением: "Хочу, чтобы талия была, как у мамы". Автор публикации отметил, что он уже почти достиг результата. Актер считает подобные "преображения" слишком опасными и интересуется у пользователей, что они думают по этому поводу.Поклонники творчества российского актера были шокированы таким "издевательством" над своим телом. Многие поддержали мнение Станислава Садальского и полагают, что отпрыск Васильевой может иметь большие проблемы со здоровьем. Некоторые из комментаторов заявили, что мужчина не должен так выглядеть.