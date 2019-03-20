Станислав Садальский показал фото исхудавшего сына Татьяны Васильевой Филиппа
Популярный советский и российский актер Станислав Садальский недавно показал подписчикам личного блога Instagram снимок 40-летнего наследника Татьяны Васильевой. Публикация, где до ужаса исхудавший сын артистки Филипп позирует перед зеркалом, шокировала пользователей.
Народный блогер опубликовал в своем аккаунте фотографию отпрыска своей коллеги и подруги Татьяны Васильевой. Станислав Садальский написал в комментарии к кадру, что 40-летний Филипп сидит на жестких диетах. По словам звезды, сын артистки ошарашил его своим заявлением: "Хочу, чтобы талия была, как у мамы". Автор публикации отметил, что он уже почти достиг результата. Актер считает подобные "преображения" слишком опасными и интересуется у пользователей, что они думают по этому поводу.
Поклонники творчества российского актера были шокированы таким "издевательством" над своим телом. Многие поддержали мнение Станислава Садальского и полагают, что отпрыск Васильевой может иметь большие проблемы со здоровьем. Некоторые из комментаторов заявили, что мужчина не должен так выглядеть.
Народный блогер опубликовал в своем аккаунте фотографию отпрыска своей коллеги и подруги Татьяны Васильевой. Станислав Садальский написал в комментарии к кадру, что 40-летний Филипп сидит на жестких диетах. По словам звезды, сын артистки ошарашил его своим заявлением: "Хочу, чтобы талия была, как у мамы". Автор публикации отметил, что он уже почти достиг результата. Актер считает подобные "преображения" слишком опасными и интересуется у пользователей, что они думают по этому поводу.
Поклонники творчества российского актера были шокированы таким "издевательством" над своим телом. Многие поддержали мнение Станислава Садальского и полагают, что отпрыск Васильевой может иметь большие проблемы со здоровьем. Некоторые из комментаторов заявили, что мужчина не должен так выглядеть.
Переглянути цей допис в Instagram
💣Сын татьяны Васильевой, сел на жесткую диету, а затем ошарашил, когда заявил – я хочу чтобы талия была как у мамы... И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало... просто кожа и кость.... Уже опасно, вам не кажется, но Мама рада #опасность #голод #диета #спасите #васильевы #филиппвасильев
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00