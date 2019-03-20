В Москве на 48-м году жизни умер оперный певец Сергей Балашов





Сообщение о смерти артиста появилось на портале академического театра. Руководство культурного заведения, где Балашов служил с 1998-го, и его коллеги выразили глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.Хибла Герзмава, прима мировой оперы, поблагодарила артиста за потрясающие партии, за радость, которую он дарил слушателям, и отметила, что никогда его не забудет. Ведущего солиста театра критики без преувеличения называли выдающимся тенором, мастером своего дела, любимцем публики. Певец мог легко войти в новую постановку вместо заболевшего коллеги, поэтому все его считали незаменимым.Осенью 2018 года появилась информация о тяжелом заболевании Балашова. Несколько месяцев артист боролся с недугом, но болезнь оказалась сильнее. Звезда оперы умер на 48-м году жизни. Прощание с тенором пройдет в стенах родного ему театра на Основной сцене 21 марта. Траурная церемония начнется в 11:00. Похоронят знаменитого уроженца Ярославской области в местности, где он родился.