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Астану по решению парламента Казахстана переименуют в Нурсултан

Касым-Жомарт Токаев, возглавивший Казахстан после сложения полномочий Нурсултаном Назарбаевым, выступил с предложением назвать столицу страны Астану именем первого президента. Инициативу нового лидера державы, представленную в парламенте без вынесения на референдум, депутаты поддержали.
Астану по решению парламента Казахстана переименуют в Нурсултан

Нурлан Нигматулин, возглавляющий Мажилис, после совместного заседания палат назвал принятое решение историческим для Казахстана. Теперь столицу государства, носившую название Астана, переименуют в Нурсултан, чем увековечат его первого лидера. Депутат Бахтияр Макен предположил, как после изменений станут называться жители города: возможно, нурсултаны или нурсултане, а может, нурсултанчане. Парламентарии считают, что процедура переименования Астаны пройдет быстро. Народ вскоре привыкнет к нововведению, как свыкся с названием аэропорта имени первого президента, управлявшего страной почти 30 лет.

20 марта в сенате парламента прошло тайное голосование за кандидатов на пост председателя палаты. Большинством голосов на эту должность избрана дочь экс-главы Казахстана Дарига Назарбаева. В своей речи политик отметила, что осознает роль парламента в общественной и политической жизни государства. Нурсултан Абишевич, сложивший полномочия президента 19 марта, поставил перед новым руководством задачи, направленные на улучшение жизни населения и процветание страны.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:11

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