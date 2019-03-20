Астану по решению парламента Казахстана переименуют в Нурсултан





Нурлан Нигматулин, возглавляющий Мажилис, после совместного заседания палат назвал принятое решение историческим для Казахстана. Теперь столицу государства, носившую название Астана, переименуют в Нурсултан, чем увековечат его первого лидера. Депутат Бахтияр Макен предположил, как после изменений станут называться жители города: возможно, нурсултаны или нурсултане, а может, нурсултанчане. Парламентарии считают, что процедура переименования Астаны пройдет быстро. Народ вскоре привыкнет к нововведению, как свыкся с названием аэропорта имени первого президента, управлявшего страной почти 30 лет.20 марта в сенате парламента прошло тайное голосование за кандидатов на пост председателя палаты. Большинством голосов на эту должность избрана дочь экс-главы Казахстана Дарига Назарбаева. В своей речи политик отметила, что осознает роль парламента в общественной и политической жизни государства. Нурсултан Абишевич, сложивший полномочия президента 19 марта, поставил перед новым руководством задачи, направленные на улучшение жизни населения и процветание страны.