"Дом-2": Милена Безбородова привыкла быть покорной Алексею Безусу





Ведь такого хаоса и взаимного неуважения, которые показывает эта пара, трудно найти. Кажется, что даже дикие звери не достойны такого унижения, которое позволяет применять к себе молодая и вполне красивая девушка, коей является Безбородова.Однако ей почему-то невероятно нравится быть униженной и оскорблённой.С Безбородовой всё понятно, глупая, молодая и необразованная девочка решила завоевать сердце взрослого мужчины. И не беда, что у него не самый порядочный богатый багаж прошлого. Непостижимым образом она видит в Лёше искреннего, доброго и заботливого человека.Болельщики часто спрашивают её в социальных сетях, а как же это всё в Алексее разглядеть?А может Безбородовой нужна помощь, ведь налицо пресловутый "стокгольмский синдром".Иначе как по-другому объяснить эту привязанность к тирану, который не способен даже соображать, что он не просто изощряется над наивным в силу возраста ребёнком, а делает мерзости перед глазами многомиллионной аудитории, среди которой найдутся такие, кто когда-то последуют этому дурному примеру.