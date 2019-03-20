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"Дом-2": Милена Безбородова привыкла быть покорной Алексею Безусу

Отношения Милены Безбородовой и Алексея Безуса на реалити-шоу "Дом-2" весьма странные.

Ведь такого хаоса и взаимного неуважения, которые показывает эта пара, трудно найти. Кажется, что даже дикие звери не достойны такого унижения, которое позволяет применять к себе молодая и вполне красивая девушка, коей является Безбородова.

"Дом-2": Милена Безбородова привыкла быть покорной Алексею Безусу

Однако ей почему-то невероятно нравится быть униженной и оскорблённой.

С Безбородовой всё понятно, глупая, молодая и необразованная девочка решила завоевать сердце взрослого мужчины. И не беда, что у него не самый порядочный богатый багаж прошлого. Непостижимым образом она видит в Лёше искреннего, доброго и заботливого человека.

Болельщики часто спрашивают её в социальных сетях, а как же это всё в Алексее разглядеть?

"Дом-2": Милена Безбородова привыкла быть покорной Алексею Безусу

А может Безбородовой нужна помощь, ведь налицо пресловутый "стокгольмский синдром".

Иначе как по-другому объяснить эту привязанность к тирану, который не способен даже соображать, что он не просто изощряется над наивным в силу возраста ребёнком, а делает мерзости перед глазами многомиллионной аудитории, среди которой найдутся такие, кто когда-то последуют этому дурному примеру.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:38

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