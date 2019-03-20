Ученые: Глубоко под земной корой существуют неизученные горы





Найденные огромные образования имеют сходства с горами, только их размер как целый континент, а высота в сто раз больше, чем у Эвереста. Пока современные технологии не позволяют добраться до них, так как для этого пришлось бы пробурить скважину глубиной больше тысячи километров.Часто эксперты называют эти образования каплями. Предполагается, что они образовались из породы высокой плотности, которая была разогрета до высокой температуры. Горы-капли еще называют областями с низкой скоростью сдвига, потому что сейсмические волны, проходя через них, очень замедляются.Под Африкой, Атлантическим и Тихим океанами располагаются самые большие части такого типа. В планах ученых - найти связь между вулканической активностью, землетрясениями и подземными горами.