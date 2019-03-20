Андреева в рок-образе за руку с Бондарчуком появилась на премьере «Трезвого водителя»

Совместное фото звездной пары появилось в фан-группе Андреевой в Instagram. Знаменитость выбрала для выхода в свет черные зауженные джинсы и короткую голубую куртку-косуху с множеством металлических заклепок. Рок-образ звезды дополняла стильная укладка в виде зачесанных набок волос и макияж с акцентом на скулы. Бондарчук появился на премьере комедии в классических брюках серого цвета и черной куртке. Пара держалась за руки и выглядела счастливой.Дебют картины «Трезвый водитель» совпал с днем рождения ее режиссера Резо Гигинеишвили. Кинематографист отметил 19 марта 37-летие.