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Андреева в рок-образе за руку с Бондарчуком появилась на премьере «Трезвого водителя»

Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе появились на премьере новой комедийной картины «Трезвый водитель». Актриса поразила присутствующих дерзким рок-образом и стильной прической.
Андреева в рок-образе за руку с Бондарчуком появилась на премьере «Трезвого водителя»

Совместное фото звездной пары появилось в фан-группе Андреевой в Instagram. Знаменитость выбрала для выхода в свет черные зауженные джинсы и короткую голубую куртку-косуху с множеством металлических заклепок. Рок-образ звезды дополняла стильная укладка в виде зачесанных набок волос и макияж с акцентом на скулы. Бондарчук появился на премьере комедии в классических брюках серого цвета и черной куртке. Пара держалась за руки и выглядела счастливой.

Дебют картины «Трезвый водитель» совпал с днем рождения ее режиссера Резо Гигинеишвили. Кинематографист отметил 19 марта 37-летие.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:00

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