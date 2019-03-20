АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей

Британские ученые узнали об особенности поведения маток шмелей, о которой ранее науке не было известно. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Рhys.


Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей

Долгое время считалось, что шмелиные матки, проснувшись после зимней спячки в земле, начинают кормиться и довольно быстро рассеиваются, чтобы основать свою новую колонию.

Однако результаты нового исследования ученых из Лондонского университета королевы Марии показали, что шмели ведут себя совсем не так: они проводят большую часть своего времени, прячась и отдыхая среди мертвых листьев и травы.
В процессе научной работы специалисты поместили небольшие антенны на спины насекомых, которые только что проснулись после искусственно вызванной зимней спячки. На полевой площадке на открытом воздухе радар использовался для отслеживания поведения шмелей через установленные приборы.

Полученные данные показали, что шмелиные королевы проводили большую часть своего времени на земле (в среднем от 10 до 20 минут) и совершали короткие полеты (в среднем по 10-20 секунд) в почти случайных направлениях. Наблюдения за матками диких шмелей подтвердили, что это не связано с антеннами, а является их естественным поведением.

Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей

Специалисты предполагают, что длительный отдых и короткие прерывистые полеты объясняют, как насекомые оказываются далеко от своего родового гнезда.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Темникова поделилась кадром с
На астероиде Ультима Туле астрономы
Андреева в рок-образе за руку с
Дмитрий Маликов рассказал о публичном
Ученые узнали о неизвестной ранее
Александр Дробыш рассказал о состоянии
Младшая дочь Игоря Крутого Александра
НЛО черного цвета был снят на камеру
Роза Сябитова поздравила Надежду
Елизавета Туктамышева ответила на
Екатерина Стриженова борется с лишним
Ученые: Постоянные волны в магнитном
"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу
Рита Дакота резко отреагировала на
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
Просмотреть все новости