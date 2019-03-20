Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей





Долгое время считалось, что шмелиные матки, проснувшись после зимней спячки в земле, начинают кормиться и довольно быстро рассеиваются, чтобы основать свою новую колонию.Однако результаты нового исследования ученых из Лондонского университета королевы Марии показали, что шмели ведут себя совсем не так: они проводят большую часть своего времени, прячась и отдыхая среди мертвых листьев и травы.В процессе научной работы специалисты поместили небольшие антенны на спины насекомых, которые только что проснулись после искусственно вызванной зимней спячки. На полевой площадке на открытом воздухе радар использовался для отслеживания поведения шмелей через установленные приборы.Полученные данные показали, что шмелиные королевы проводили большую часть своего времени на земле (в среднем от 10 до 20 минут) и совершали короткие полеты (в среднем по 10-20 секунд) в почти случайных направлениях. Наблюдения за матками диких шмелей подтвердили, что это не связано с антеннами, а является их естественным поведением.Специалисты предполагают, что длительный отдых и короткие прерывистые полеты объясняют, как насекомые оказываются далеко от своего родового гнезда.