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Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Накануне Елена Ваенга отменила несколько концертов, она сообщила поклонникам, что сильно заболела. Сейчас Александр Дробыш рассказал корреспондентам Nation News о состоянии исполнительницы.

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Александр Дробыш решил внести ясность в ситуацию с отмененными выступлениями Елены Ваенги. Технический директор певицы заявил, что она действительно сильно заболела еще несколько дней назад. Ее вчерашний концерт решили не отменять, но вечером исполнительнице стало хуже, у нее начались проблемы с горлом. Александр Дробыш рассказал, что болезнь не повлияла на общее самочувствие певицы, а лишь сказалась на ее голосе. Сейчас Елене Ваенге нужно время, чтобы восстановить здоровье.

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Также технический директор певицы сообщил, что не знает, как она себя чувствует на данный момент. Он старается не беспокоить свою подопечную, поскольку предполагает, что она не спала целую ночь. Сама знаменитость пообещала вернуться в те города, где не состоялись ее концерты, и спеть для фанатов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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