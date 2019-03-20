АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Младшая дочь Игоря Крутого Александра выглядит старше своих лет

Младшая дочь Игоря Крутого предпочитает вести закрытый образ жизни и редко разрешает близким людям публиковать фото в Instagram. После просмотра сюжета, где Виктория позирует вместе с сестрой Александрой, пользователи отметили, что она выглядит старше своих лет.
Младшая дочь Игоря Крутого Александра выглядит старше своих лет

Кадры были сделаны на дне рождения бабушки Нины Николаевны. Сама молодая особа была рада побыть в кругу семьи, однако не стала афишировать подробности торжества. Многие подписчики заметили, что 15-летняя Александра имеет модельный рост, а также сильно повзрослела.

Сама Виктория стремится дольше оставаться красивой, а потому посещает лучших косметологов в Нью-Йорке, но на новых фото сестры выглядят - как ровесницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Темникова поделилась кадром с
На астероиде Ультима Туле астрономы
Андреева в рок-образе за руку с
Дмитрий Маликов рассказал о публичном
Ученые узнали о неизвестной ранее
Александр Дробыш рассказал о состоянии
Младшая дочь Игоря Крутого Александра
НЛО черного цвета был снят на камеру
Роза Сябитова поздравила Надежду
Елизавета Туктамышева ответила на
Екатерина Стриженова борется с лишним
Ученые: Постоянные волны в магнитном
"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу
Рита Дакота резко отреагировала на
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
Просмотреть все новости