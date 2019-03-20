Младшая дочь Игоря Крутого Александра выглядит старше своих лет
Младшая дочь Игоря Крутого предпочитает вести закрытый образ жизни и редко разрешает близким людям публиковать фото в Instagram. После просмотра сюжета, где Виктория позирует вместе с сестрой Александрой, пользователи отметили, что она выглядит старше своих лет.
Кадры были сделаны на дне рождения бабушки Нины Николаевны. Сама молодая особа была рада побыть в кругу семьи, однако не стала афишировать подробности торжества. Многие подписчики заметили, что 15-летняя Александра имеет модельный рост, а также сильно повзрослела.
Сама Виктория стремится дольше оставаться красивой, а потому посещает лучших косметологов в Нью-Йорке, но на новых фото сестры выглядят - как ровесницы.
Кадры были сделаны на дне рождения бабушки Нины Николаевны. Сама молодая особа была рада побыть в кругу семьи, однако не стала афишировать подробности торжества. Многие подписчики заметили, что 15-летняя Александра имеет модельный рост, а также сильно повзрослела.
Сама Виктория стремится дольше оставаться красивой, а потому посещает лучших косметологов в Нью-Йорке, но на новых фото сестры выглядят - как ровесницы.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30