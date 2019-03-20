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Екатерина Стриженова борется с лишним весом из-за скандалов на Первом канале

Популярная российская телеведущая Екатерина Стриженова много лет борется с лишним весом. Знаменитость активно занимается спортом и сидит на диетах, чтобы избежать скандалов на Первом канале, спровоцированных недовольными зрителями.
Екатерина Стриженова борется с лишним весом из-за скандалов на Первом канале

Звезда федерального телеканала, с 2014 года являющаяся ведущей политической программы под названием "Время покажет", вызвала недовольство российских зрителей. Некоторые любители ток-шоу посчитали, что Стриженова не должна вести передачу, так как плохо разбирается в обсуждаемых темах, а ее внешний вид отвлекает от серьезных аспектов, поднимаемых в программе. Артистке пришлось столкнуться с настоящей травлей зрителей, которые требовали у руководства Первого канала убрать Стриженову с эфира "Время покажет". Однако на государственном канале не стали реагировать на позицию хейтеров, заявив, что ведущую никто никуда "задвигать" не будет, так как к ней нет претензий.
Екатерина Стриженова борется с лишним весом из-за скандалов на Первом канале

Телезвезда решила серьезно заняться собой. Екатерина Стриженова на протяжении зимы по три раза в неделю упражнялась с помощью специальной платформы, бегала и сидела на диете. По словам артистки, система питания, которую ей посоветовали специалисты, оказалась очень эффективной и комфортной. Спустя несколько месяцев знаменитость с радостью сообщила фанатам в социальной сети, что ей удалось потерять 10 килограммов. С этого момента звезда "Доброго утра" не перестает восхищать общественность, появляясь в облегающих нарядах, подчеркивающих стройную и красивую фигуру.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:04

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