"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу компоненты воды





Японское агентство ДЖАКСА рассказало, что "Хаябуса-2" смог найти на Рюгу предполагаемую воду. 9 месяцев подряд аппарат находится на орбите небесного тела, а в сентябре прошлого года совершил успешную посадку на него первый раз за историю. С астероида удалось взять несколько образцов грунта, исследованных на спектрографе.Учёные надеются, что атомы водорода и кислорода указывают на наличие воды. В апреле зонд извлечёт более глубинные породы. Выстрел медного снаряда поможет вырыть небольшой кратер и добыть из него образцы.Учёные ожидают найти нетронутые частицы, возникшие ещё при зарождении Солнечной системы. В конце года "Хаябуса-2" отправится к Земле, чтобы вернуться в 2020-м.