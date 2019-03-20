АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу компоненты воды

Зонд "Хаябуса-2" извлёк с астероида Рюгу, расположенного между Землёй и Марсом, компоненты воды. Спектральный анализ помог обнаружить атомы водорода и кислорода в грунте.
"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу компоненты воды

Японское агентство ДЖАКСА рассказало, что "Хаябуса-2" смог найти на Рюгу предполагаемую воду. 9 месяцев подряд аппарат находится на орбите небесного тела, а в сентябре прошлого года совершил успешную посадку на него первый раз за историю. С астероида удалось взять несколько образцов грунта, исследованных на спектрографе.

Учёные надеются, что атомы водорода и кислорода указывают на наличие воды. В апреле зонд извлечёт более глубинные породы. Выстрел медного снаряда поможет вырыть небольшой кратер и добыть из него образцы.

Учёные ожидают найти нетронутые частицы, возникшие ещё при зарождении Солнечной системы. В конце года "Хаябуса-2" отправится к Земле, чтобы вернуться в 2020-м.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Темникова поделилась кадром с
На астероиде Ультима Туле астрономы
Андреева в рок-образе за руку с
Дмитрий Маликов рассказал о публичном
Ученые узнали о неизвестной ранее
Александр Дробыш рассказал о состоянии
Младшая дочь Игоря Крутого Александра
НЛО черного цвета был снят на камеру
Роза Сябитова поздравила Надежду
Елизавета Туктамышева ответила на
Екатерина Стриженова борется с лишним
Ученые: Постоянные волны в магнитном
"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу
Рита Дакота резко отреагировала на
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
Просмотреть все новости