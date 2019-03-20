Рита Дакота резко отреагировала на критику поцелуя с Айзой Анохиной
Рита Дакота возмущена реакцией публики на ее поцелуй с Айзой Анохиной и резко ответила на критику гневным постом в Instagram-профиле. Певица считает, стыдиться нужно не любви, а умения лишь ненавидеть.
Дакота отметила, она - приверженец традиционных сексуальных отношений, и фото ее поцелуй с Анохиной не носит пропагандистский характер, а также не призывает людей менять ориентацию. Многие критики понимают, что артистки – не пара, но позволяют себе колкие высказывания в их адрес, оскорбляя представителей ЛГБТ.
Современное общество, считает знаменитость, должно толерантно относиться к однополой любви, ведь сейчас не каменный век. Стыдиться нужно не проявления теплых чувств, а ненависти. Дакота призналась, в 19-летнем возрасте страдала от безответной любви к девушке, покорившей ее своей душой. В качестве несогласия с критикой их с Анохиной поцелуя певица обнародовала фото, где позирует в мужском костюме, и посоветовала подписчикам задуматься над ее словами.
Дакота отметила, она - приверженец традиционных сексуальных отношений, и фото ее поцелуй с Анохиной не носит пропагандистский характер, а также не призывает людей менять ориентацию. Многие критики понимают, что артистки – не пара, но позволяют себе колкие высказывания в их адрес, оскорбляя представителей ЛГБТ.
Современное общество, считает знаменитость, должно толерантно относиться к однополой любви, ведь сейчас не каменный век. Стыдиться нужно не проявления теплых чувств, а ненависти. Дакота призналась, в 19-летнем возрасте страдала от безответной любви к девушке, покорившей ее своей душой. В качестве несогласия с критикой их с Анохиной поцелуя певица обнародовала фото, где позирует в мужском костюме, и посоветовала подписчикам задуматься над ее словами.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:46