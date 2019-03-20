Светлана Ходченкова ответила на вопросы фанатов о романе с Александром Петровым

После съемок в фильме "Герой" Светлане Ходченковой начали приписывать роман с Александром Петровым. Артистку буквально забрасывают вопросами об этих отношениях. Недавно знаменитость решила ответить своим преданным поклонникам в социальной сети Instagram. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена с Александром Петровым. Актриса не стала комментировать фотографию, а лишь поставила хэштег: "#фотослюбимымактёром #".Подписчики Светланы Ходченковой отреагировали моментально. Некоторые написали, что актеры очень красивая пара. Другие решили, что знаменитости просто решили сделать рекламу нового фильма и специально распустили слухи о своем романе. Новое фото актрисы набрало более 27 000 лайков.