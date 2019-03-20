Филипп Киркоров назвал Тимати самым лучшим папой
Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров посетил вечеринку, приуроченную 5-летию дочери популярного рэпера Тимати. Исполнитель оценил организованный родителями Алисы праздник и назвал коллегу самым лучшим папой.
Тимур Юнусов устроил для именинницы Алисы веселый праздник, пригласив многих представителей отечественной эстрады. На юбилей наследницы рэпера пришел Филипп Киркоров вместе со своими наследниками Мартином и Аллой-Викторий. Звездный гость был очень доволен торжеством и снимал все происходящее на видео. Ролик с вечеринки поп-король опубликовал в разделе Stories собственного блога в Instagram. Комментируя торжественное мероприятие Киркоров назвал родителя Алисы самым лучшим папой. Это неудивительно, ведь исполнитель хита "Цвет настроения синий", как отец знает, как важно для детей внимание и забота, и что его маленькие наследники обожают веселые, шумные праздники.
Поклонники Филиппа Киркорова обратили внимание на его отношение к рэперу, а особенно на комплименты в адрес исполнителя. Некоторые пользователи были удивлены, помня, что раньше знаменитости были злейшими врагами, а здесь выглядят как давние и лучшие друзья.
Тимур Юнусов устроил для именинницы Алисы веселый праздник, пригласив многих представителей отечественной эстрады. На юбилей наследницы рэпера пришел Филипп Киркоров вместе со своими наследниками Мартином и Аллой-Викторий. Звездный гость был очень доволен торжеством и снимал все происходящее на видео. Ролик с вечеринки поп-король опубликовал в разделе Stories собственного блога в Instagram. Комментируя торжественное мероприятие Киркоров назвал родителя Алисы самым лучшим папой. Это неудивительно, ведь исполнитель хита "Цвет настроения синий", как отец знает, как важно для детей внимание и забота, и что его маленькие наследники обожают веселые, шумные праздники.
Поклонники Филиппа Киркорова обратили внимание на его отношение к рэперу, а особенно на комплименты в адрес исполнителя. Некоторые пользователи были удивлены, помня, что раньше знаменитости были злейшими врагами, а здесь выглядят как давние и лучшие друзья.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:30