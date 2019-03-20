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Филипп Киркоров назвал Тимати самым лучшим папой

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров посетил вечеринку, приуроченную 5-летию дочери популярного рэпера Тимати. Исполнитель оценил организованный родителями Алисы праздник и назвал коллегу самым лучшим папой.

Филипп Киркоров назвал Тимати самым лучшим папой

Тимур Юнусов устроил для именинницы Алисы веселый праздник, пригласив многих представителей отечественной эстрады. На юбилей наследницы рэпера пришел Филипп Киркоров вместе со своими наследниками Мартином и Аллой-Викторий. Звездный гость был очень доволен торжеством и снимал все происходящее на видео. Ролик с вечеринки поп-король опубликовал в разделе Stories собственного блога в Instagram. Комментируя торжественное мероприятие Киркоров назвал родителя Алисы самым лучшим папой. Это неудивительно, ведь исполнитель хита "Цвет настроения синий", как отец знает, как важно для детей внимание и забота, и что его маленькие наследники обожают веселые, шумные праздники.
Филипп Киркоров назвал Тимати самым лучшим папой

Поклонники Филиппа Киркорова обратили внимание на его отношение к рэперу, а особенно на комплименты в адрес исполнителя. Некоторые пользователи были удивлены, помня, что раньше знаменитости были злейшими врагами, а здесь выглядят как давние и лучшие друзья.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:30

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