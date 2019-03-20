Дочь Началовой и Алдонина Вера будет жить с родителями покойной матери





О решении, принятом на семейном совете, сообщила мать Евгения Алдонина Елена. Родительница спортсмена отметила, что девочка очень тяжело переживает смерть самого родного человека, но у нее со временем все наладится.Дочери Началовой помогают справиться с горем все родственники. Несмотря на расставание бывших супругов, их близкие продолжают поддерживать дружеские отношения, любят и уважают друг друга. Мать Алдонина уверена, Вере будет комфортно жить у дедушки и бабушки по материнской линии - у Виктора и Таисии Началовых.