АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Дочь Началовой и Алдонина Вера будет жить с родителями покойной матери

После смерти Юлии Началовой ее дочь Вера Алдонина не переедет к отцу, как предполагалось раньше. 12-летняя наследница певицы и футболиста останется жить с дедушкой и бабушкой по материнской линии.
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет жить с родителями покойной матери

О решении, принятом на семейном совете, сообщила мать Евгения Алдонина Елена. Родительница спортсмена отметила, что девочка очень тяжело переживает смерть самого родного человека, но у нее со временем все наладится.

Дочери Началовой помогают справиться с горем все родственники. Несмотря на расставание бывших супругов, их близкие продолжают поддерживать дружеские отношения, любят и уважают друг друга. Мать Алдонина уверена, Вере будет комфортно жить у дедушки и бабушки по материнской линии - у Виктора и Таисии Началовых.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Просмотреть все новости