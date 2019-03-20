Представитель Фролова прокомментировал слухи об его судебных разбирательствах с Началовой
Незадолго до смерти Юлии Началовой, как сообщали СМИ, экс-возлюбленный певица Александр Фролов начал с ней судебные разбирательства из-за недвижимости. Представитель спортсмена прокомментировал ситуацию с исками, отметив, что хоккеист не обращался в суд по поводу прав на квартиру покойной.
Фролов подал иск, чтобы оспорить сделку артистки и фирмы «Весенние инвестиции». Хоккеист не предъявлял своих требований, связанных с московскими апартаментами покойной знаменитости. Попытки СМИ связывать болезнь Началовой с якобы желанием ее бывшего избранника лишить ее квартиры представитель спортсмена называет спекуляцией.
Он рассказал, что пара заключила договор купли-продажи жилплощади. Певица получила от хоккеиста 20 млн рублей и выдала ему расписку. Летом 2018 года знаменитость заявила в суде, что заблуждалась, соглашаясь на сделку, пишет «Слово и Дело». Около месяца назад артистка отказалась от иска, однако успела уступить право востребования денег «Весенним инвестициям». Компания в связи с опровержением Началовой факта получения средств от спортсмена, подала на нее и Фролова в суд. Теперь хоккеист пытается доказать свою правоту, пояснил его представитель, добавив, что больше ничего комментировать не станет.
Фролов подал иск, чтобы оспорить сделку артистки и фирмы «Весенние инвестиции». Хоккеист не предъявлял своих требований, связанных с московскими апартаментами покойной знаменитости. Попытки СМИ связывать болезнь Началовой с якобы желанием ее бывшего избранника лишить ее квартиры представитель спортсмена называет спекуляцией.
Он рассказал, что пара заключила договор купли-продажи жилплощади. Певица получила от хоккеиста 20 млн рублей и выдала ему расписку. Летом 2018 года знаменитость заявила в суде, что заблуждалась, соглашаясь на сделку, пишет «Слово и Дело». Около месяца назад артистка отказалась от иска, однако успела уступить право востребования денег «Весенним инвестициям». Компания в связи с опровержением Началовой факта получения средств от спортсмена, подала на нее и Фролова в суд. Теперь хоккеист пытается доказать свою правоту, пояснил его представитель, добавив, что больше ничего комментировать не станет.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:37