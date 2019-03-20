АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Представитель Фролова прокомментировал слухи об его судебных разбирательствах с Началовой

Незадолго до смерти Юлии Началовой, как сообщали СМИ, экс-возлюбленный певица Александр Фролов начал с ней судебные разбирательства из-за недвижимости. Представитель спортсмена прокомментировал ситуацию с исками, отметив, что хоккеист не обращался в суд по поводу прав на квартиру покойной.
Представитель Фролова прокомментировал слухи об его судебных разбирательствах с Началовой

Фролов подал иск, чтобы оспорить сделку артистки и фирмы «Весенние инвестиции». Хоккеист не предъявлял своих требований, связанных с московскими апартаментами покойной знаменитости. Попытки СМИ связывать болезнь Началовой с якобы желанием ее бывшего избранника лишить ее квартиры представитель спортсмена называет спекуляцией.
Он рассказал, что пара заключила договор купли-продажи жилплощади. Певица получила от хоккеиста 20 млн рублей и выдала ему расписку. Летом 2018 года знаменитость заявила в суде, что заблуждалась, соглашаясь на сделку, пишет «Слово и Дело». Около месяца назад артистка отказалась от иска, однако успела уступить право востребования денег «Весенним инвестициям». Компания в связи с опровержением Началовой факта получения средств от спортсмена, подала на нее и Фролова в суд. Теперь хоккеист пытается доказать свою правоту, пояснил его представитель, добавив, что больше ничего комментировать не станет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Просмотреть все новости