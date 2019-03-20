Ксения Собчак поздравила Резо Гигинеишвили с днем рождения на премьере его фильма





Не секрет, что вчера, 19 марта 2019 года Гигинеишвили как раз праздновал свое день рождение, с чем скандально-известная тележурналистка и поспешила его поздравить.Несколько часов назад в кинотеатре «Октябрь» прошла презентация кинокартины под названием «Трезвый водитель», которую посетили многие российские знаменитости, в том числе Ксения Собчак, Константин Богомолов, Федор Бондарчук и многие другие.Нужно сказать, что интернет-пользователи по достоинству оценили решение кинорежиссера отпраздновать свои именины именно таким способом, собрав всех своих звездных друзей на премьеру собственного творения. К слову, на премьере не было супруга Ксении Собчак – популярного актера Максима Виторгана, что в очередной раз привлекло внимание СМИ и поклонников экс-кандидита на пост президента РФ.Сейчас Ксения Анатольевна снова начала получать многочисленные сообщения и комментарии, в которых каждый фолловер спешит поинтересоваться у телезнаменитости, на самом ли деле ее связывает с Богомоловым нечто большее, чем просто дружеские отношения или же это просто слухи.Стоит отметить, что Собчак по-прежнему отказывается комментировать подобные сплетни.