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Найдена связь между одиночеством и бедностью среди жителей РФ

Половина бедных жителей России чувствует себя одиноко. Среди них мужчин в полтора раза меньше, чем женщин. ФСГС оценила количество людей с таким статусом, после чего выяснилось, что в этом перечне большинство граждан имеют низкий доход.
Найдена связь между одиночеством и бедностью среди жителей РФ


Участники данного опроса сами относили себя к одной из трех групп дохода. 47% людей, которые посчитали свои доходы низкими, рассказали, что чувствуют себя одинокими, 20% среди них ощущают это почти все время.

Лишь 17% одиноких оказалось среди уровня высокого дохода, и 24% в группе среднего.

Мужчины по сравнению с женщинами испытывают одиночество реже. 30% представительниц "слабого" пола сообщили, что считают себя одинокими, среди "сильного" пола жителей страны таких 18%.

Ранее депутат Геннадий Онищенко заявлял, что не одинокие мужчины живут на 9,5 года больше. Также в Госдуме звучало предложение создать организацию для помощи пенсионерам, у которых никого нет.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:24

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