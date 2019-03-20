Найдена связь между одиночеством и бедностью среди жителей РФ





Участники данного опроса сами относили себя к одной из трех групп дохода. 47% людей, которые посчитали свои доходы низкими, рассказали, что чувствуют себя одинокими, 20% среди них ощущают это почти все время.Лишь 17% одиноких оказалось среди уровня высокого дохода, и 24% в группе среднего.Мужчины по сравнению с женщинами испытывают одиночество реже. 30% представительниц "слабого" пола сообщили, что считают себя одинокими, среди "сильного" пола жителей страны таких 18%.Ранее депутат Геннадий Онищенко заявлял, что не одинокие мужчины живут на 9,5 года больше. Также в Госдуме звучало предложение создать организацию для помощи пенсионерам, у которых никого нет.