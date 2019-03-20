«Никогда привыкну к злости»: Наталья Подольская впервые отключила комментарии в Instagram

Подольская, как и вся общественность, опечалена смертью 38-летней исполнительницы. После появления в Instagram-аккаунте певицы видеообращения Николая Баскова с просьбой ко всем представителям шоу-бизнеса оказать материальную помощь семье покойной, на хозяйку микроблога и ее коллегу, выступившего с благими намерениями, обрушился поток критики.Знаменитость, не выдержав негатива, закрыла возможность комментариев в своем профиле. Злоба людей и их неадекватность поразила певицу, и она отметила, что не сможет привыкнуть к такому никогда. Подольская всегда готова отстаивать лишь человеческую доброту и любовь. Супруга Владимира Преснякова не сможет присутствовать на похоронах Началовой, так как отбыла на гастроли.