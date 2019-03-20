АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

«Никогда привыкну к злости»: Наталья Подольская впервые отключила комментарии в Instagram

Наталья Подольская впервые за все время существования своего микроблоге в Instagram отключила комментарии. Артистку удивила и очень возмутила реакция подписчиков на пост, посвященный Юлии Началовой. Знаменитость отметила, она никогда не сможет привыкнуть к неадекватности и злости людей.
«Никогда привыкну к злости»: Наталья Подольская впервые отключила комментарии в Instagram

Подольская, как и вся общественность, опечалена смертью 38-летней исполнительницы. После появления в Instagram-аккаунте певицы видеообращения Николая Баскова с просьбой ко всем представителям шоу-бизнеса оказать материальную помощь семье покойной, на хозяйку микроблога и ее коллегу, выступившего с благими намерениями, обрушился поток критики.
«Никогда привыкну к злости»: Наталья Подольская впервые отключила комментарии в Instagram

Знаменитость, не выдержав негатива, закрыла возможность комментариев в своем профиле. Злоба людей и их неадекватность поразила певицу, и она отметила, что не сможет привыкнуть к такому никогда. Подольская всегда готова отстаивать лишь человеческую доброту и любовь. Супруга Владимира Преснякова не сможет присутствовать на похоронах Началовой, так как отбыла на гастроли.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Просмотреть все новости