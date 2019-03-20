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Археологи рассказали о строительстве древнейшего моста Великого Новгорода в X веке

Археологи РАН рассказали о строительстве древнейшего моста Великого Новгорода в X веке. Жители города использовали его для контроля за передвижением судов.
Археологи рассказали о строительстве древнейшего моста Великого Новгорода в X веке

Институт археологии РАН представил 3D модель существовавшего в X веке моста на реке Волхов в Великом Новгороде. Соединял он Людин и Славин районы, послужившие основой для возникновения большого города. На обоих берегах реки располагались такие значимые объекты, как Торговая сторона и Новгородский кремль.

Впервые мост упомянула Иоакимовская летопись. Рассказчик описывает противостояние новгородцев и христианского войска во время крещения 991 года. Мост частично разрушили, чтобы не пропустить миссионеров и нападчиков.

Поздние исследования археологов нашли доказательства существования конструкции, в частности, разрушенную опору X века. 4 из них по сей день вкопаны в дно Волхова. После закрепления в грунте ряжевые опоры засыпали глиной и камнями, а противоположные концы стягивали якорями.

Мост отличался необычайно длинными 17-метровыми опорами, поставить которые было невероятно трудно. Учёные полагают, что фортификационное сооружение позволяло защищать город, контролируя проход кораблей в узком месте реки.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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