Археологи рассказали о строительстве древнейшего моста Великого Новгорода в X веке
Археологи РАН рассказали о строительстве древнейшего моста Великого Новгорода в X веке. Жители города использовали его для контроля за передвижением судов.
Институт археологии РАН представил 3D модель существовавшего в X веке моста на реке Волхов в Великом Новгороде. Соединял он Людин и Славин районы, послужившие основой для возникновения большого города. На обоих берегах реки располагались такие значимые объекты, как Торговая сторона и Новгородский кремль.
Впервые мост упомянула Иоакимовская летопись. Рассказчик описывает противостояние новгородцев и христианского войска во время крещения 991 года. Мост частично разрушили, чтобы не пропустить миссионеров и нападчиков.
Поздние исследования археологов нашли доказательства существования конструкции, в частности, разрушенную опору X века. 4 из них по сей день вкопаны в дно Волхова. После закрепления в грунте ряжевые опоры засыпали глиной и камнями, а противоположные концы стягивали якорями.
Мост отличался необычайно длинными 17-метровыми опорами, поставить которые было невероятно трудно. Учёные полагают, что фортификационное сооружение позволяло защищать город, контролируя проход кораблей в узком месте реки.
Институт археологии РАН представил 3D модель существовавшего в X веке моста на реке Волхов в Великом Новгороде. Соединял он Людин и Славин районы, послужившие основой для возникновения большого города. На обоих берегах реки располагались такие значимые объекты, как Торговая сторона и Новгородский кремль.
Впервые мост упомянула Иоакимовская летопись. Рассказчик описывает противостояние новгородцев и христианского войска во время крещения 991 года. Мост частично разрушили, чтобы не пропустить миссионеров и нападчиков.
Поздние исследования археологов нашли доказательства существования конструкции, в частности, разрушенную опору X века. 4 из них по сей день вкопаны в дно Волхова. После закрепления в грунте ряжевые опоры засыпали глиной и камнями, а противоположные концы стягивали якорями.
Мост отличался необычайно длинными 17-метровыми опорами, поставить которые было невероятно трудно. Учёные полагают, что фортификационное сооружение позволяло защищать город, контролируя проход кораблей в узком месте реки.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30