Медики три года считали онкологию пациентки послеродовой депрессией
В Великобритании медики на протяжении трех лет считали послеродовой депрессией рак яичников у пациентки. Об этом написали в местном издании одного из выпусков Daily Mail.
Жительница города Конуи шесть лет назад родила ребенка, после чего не один раз обращалась в медучреждения, где жаловалась на метеоризм и ухудшение самочувствия. Кроме этого, во время менструаций у женщины было обильное кровотечение.
Врачи обследовали ее, и каждый раз ставили диагноз - послеродовая депрессия. Сейчас британка понимает, что у нее были все симптомы онкологии, но из-за родов возникло непонимание проблемы. Ее состояние здоровья стремительно ухудшалось. Каждые 2-3 недели пациентка посещала клинику в критические периоды болезни.
Только спустя три года гинеколог обнаружил у нее опасную опухоль. Больной провели хирургическое вмешательство по удалению матки, после чего смогли вылечить рак. Сама женщина отметила, что врачи не всегда знают тело клиентов лучше их самих.
Жительница города Конуи шесть лет назад родила ребенка, после чего не один раз обращалась в медучреждения, где жаловалась на метеоризм и ухудшение самочувствия. Кроме этого, во время менструаций у женщины было обильное кровотечение.
Врачи обследовали ее, и каждый раз ставили диагноз - послеродовая депрессия. Сейчас британка понимает, что у нее были все симптомы онкологии, но из-за родов возникло непонимание проблемы. Ее состояние здоровья стремительно ухудшалось. Каждые 2-3 недели пациентка посещала клинику в критические периоды болезни.
Только спустя три года гинеколог обнаружил у нее опасную опухоль. Больной провели хирургическое вмешательство по удалению матки, после чего смогли вылечить рак. Сама женщина отметила, что врачи не всегда знают тело клиентов лучше их самих.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:24