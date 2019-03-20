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Медики три года считали онкологию пациентки послеродовой депрессией

В Великобритании медики на протяжении трех лет считали послеродовой депрессией рак яичников у пациентки. Об этом написали в местном издании одного из выпусков Daily Mail.
Медики три года считали онкологию пациентки послеродовой депрессией

Жительница города Конуи шесть лет назад родила ребенка, после чего не один раз обращалась в медучреждения, где жаловалась на метеоризм и ухудшение самочувствия. Кроме этого, во время менструаций у женщины было обильное кровотечение.

Врачи обследовали ее, и каждый раз ставили диагноз - послеродовая депрессия. Сейчас британка понимает, что у нее были все симптомы онкологии, но из-за родов возникло непонимание проблемы. Ее состояние здоровья стремительно ухудшалось. Каждые 2-3 недели пациентка посещала клинику в критические периоды болезни.

Только спустя три года гинеколог обнаружил у нее опасную опухоль. Больной провели хирургическое вмешательство по удалению матки, после чего смогли вылечить рак. Сама женщина отметила, что врачи не всегда знают тело клиентов лучше их самих.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:24

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