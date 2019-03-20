Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище





Информацией об этом поделилась PR-менеджер звезды Анна Исаева. Представитель Началовой уточнила, что все желающие смогут проститься со звездой с 12:00 до 14:00 в Траурном зале. Похороны знаменитости изначально планировались на 19 марта, о чем сообщили в мэрии Москвы, но позже дату погребения решили перенести.На траурном мероприятии, которое пройдет на Троекуровском кладбище, ожидается присутствие многих звезд шоу-бизнеса и спорта. С организацией панихиды и захоронения родителям Началовой помогает ее экс-супруг Евгений Алдонин. Футболист понимает, как тяжело близким артистки, потерявшим самого дорогого человека.Уже сейчас СМИ рассуждают, прибудут ли на церемонию прощания бывшие возлюбленные знаменитости: хоккеист Александр Фролов, якобы подавший на нее в суд из-за квартиры, и Вячеслав Кудря, нижегородский судья, от которого она мечтала родить ребенка. Спортсмен, проживший с певицей около пяти лет, пока не прокомментировал смерть экс-избранницы и не выразил соболезнования ее родным.