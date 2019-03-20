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Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище

Траурная церемония, посвященная прощанию с Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта, и ее похороны пройдут 21 марта. Место для погребения 38-летней певицы выделено на Троекуровском кладбище в Москве.
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище

Информацией об этом поделилась PR-менеджер звезды Анна Исаева. Представитель Началовой уточнила, что все желающие смогут проститься со звездой с 12:00 до 14:00 в Траурном зале. Похороны знаменитости изначально планировались на 19 марта, о чем сообщили в мэрии Москвы, но позже дату погребения решили перенести.

На траурном мероприятии, которое пройдет на Троекуровском кладбище, ожидается присутствие многих звезд шоу-бизнеса и спорта. С организацией панихиды и захоронения родителям Началовой помогает ее экс-супруг Евгений Алдонин. Футболист понимает, как тяжело близким артистки, потерявшим самого дорогого человека.
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище

Уже сейчас СМИ рассуждают, прибудут ли на церемонию прощания бывшие возлюбленные знаменитости: хоккеист Александр Фролов, якобы подавший на нее в суд из-за квартиры, и Вячеслав Кудря, нижегородский судья, от которого она мечтала родить ребенка. Спортсмен, проживший с певицей около пяти лет, пока не прокомментировал смерть экс-избранницы и не выразил соболезнования ее родным.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:28

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