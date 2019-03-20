Названы опасности сезонного перевода времени для здоровья россиян





Некоторые ученые считают, что возврат к сезонному переводу времени может спровоцировать обострение хронических болезней и даже ожирение у жителей России.Другая часть экспертов, в свое время, положительно относится к этому. Они убеждены, что увеличение светового дня будет только благоприятным для здоровья россиян.Предложение о возврате сезонного перевода времени прозвучало в Госдуме от депутата Андрея Барышева.До 2011 года в Российской Федерации была смена зимнего и летнего времени. В ночь на 27 марта 2011 года жители страны последний раз перевели стрелки часов, оставшись на летнем времени. Это вызвало массу недовольства, потому что зимой световой день был смещен на вечерние часы, вследствие чего с 26 октября 2014 года было утверждено постоянное зимнее время.