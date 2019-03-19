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Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием

На своей странице в Instagram российская эстрадная певица Алла Пугачева выложила общую фотографию с музыкантом Валерием Леонтьевым в честь его 70-летия. Под снимком она поздравила именинника с юбилеем.
Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием

Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения. Сегодня, 19 марта, он отпраздновал свой юбилей. В социальной сети под одной из совместных фотографий, сделанной во время концерта, Примадонна пожелала известному композитору долгих лет жизни.

Публикация собрала множество комментариев, в которых подписчики звезды делали им комплименты и поздравляли Леонтьева.

Ранее знаменитость со своим супругом Максимом Галкиным были гостями на дне рождения писателя Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполнилось 85 лет. Алла Пугачева лично произносила тост в честь юбилея артиста.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:45

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