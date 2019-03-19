Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием

Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения. Сегодня, 19 марта, он отпраздновал свой юбилей. В социальной сети под одной из совместных фотографий, сделанной во время концерта, Примадонна пожелала известному композитору долгих лет жизни.Публикация собрала множество комментариев, в которых подписчики звезды делали им комплименты и поздравляли Леонтьева.Ранее знаменитость со своим супругом Максимом Галкиным были гостями на дне рождения писателя Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполнилось 85 лет. Алла Пугачева лично произносила тост в честь юбилея артиста.