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Новый российский пулемет калибра 7,62 мм появился на фото

Российские оружейники пополнили отечественный арсенал современным пулеметом 7,62-миллиметрового калибра. Предприятие-производитель «Молот-оружие» обнародовало фото новинки и краткую справку о ней в своих аккаунтах в Facebook и «ВКонтакте».
Новый российский пулемет калибра 7,62 мм появился на фото

Согласно информации, пулемет является инициативной разработкой компании. Автоматика оружия, названного производителем «младшим братом ВПО-214», основана на коротком ходе ствола, а сам он сменный. «Не калашоид», - подчеркнули разработчики и добавили, что новинка отличается комбинированным питанием, включающим ленту, магазин и короб. Пулеметом калибра 7,62 мм можно полюбоваться на представленном в сети фото.

«Молот-оружие» - преемник легендарного предприятия «Молот», созданного в 1940 году. Завод производил пистолеты-пулеметы ППШ, разработанные конструктором-оружейником Георгием Семеновичем Шпагиным. В период ВОВ продукция отправлялась на нужды фронта. Около девяти лет назад руководство фирмы приняло решение создать дочернюю фирму во избежание банкротства. Одной из наиболее известных ее разработок стало ружье ВПО-214 12-миллиметрового калибра.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:32

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