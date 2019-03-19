Новый российский пулемет калибра 7,62 мм появился на фото





Согласно информации, пулемет является инициативной разработкой компании. Автоматика оружия, названного производителем «младшим братом ВПО-214», основана на коротком ходе ствола, а сам он сменный. «Не калашоид», - подчеркнули разработчики и добавили, что новинка отличается комбинированным питанием, включающим ленту, магазин и короб. Пулеметом калибра 7,62 мм можно полюбоваться на представленном в сети фото.«Молот-оружие» - преемник легендарного предприятия «Молот», созданного в 1940 году. Завод производил пистолеты-пулеметы ППШ, разработанные конструктором-оружейником Георгием Семеновичем Шпагиным. В период ВОВ продукция отправлялась на нужды фронта. Около девяти лет назад руководство фирмы приняло решение создать дочернюю фирму во избежание банкротства. Одной из наиболее известных ее разработок стало ружье ВПО-214 12-миллиметрового калибра.