Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4 бывших любовников
Участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4 своих бывших любовников. Девушка, как заметили зрители, чувствует себя в сложившейся ситуации совершенно нормально, не задумываясь над тем, как выглядит в глазах публики.
Зрители скандальной телестройки «Дом-2» активно обсуждают новую пару проекта Ирину Пинчук и Романа Гриценко. Больше интереса у публики вызывает не искренность чувств между ними, а то, что в данный момент Пинчук собрала вокруг себя сразу 4 своих бывших любовников. Об этом в одном из недавних эфиров заявил коллегам и Алексей Купин, высмеивающий поведение девушки, которая с каждым новым парнем ощущает всё «по-настоящему».
Теперь же эту тему подхватили и зрители, считающие, что у Ирины Пинчук, видимо, совершенно нет чувства собственного достоинства, раз она так легко раз за разом строит новую любовь на глазах у бывших.
Зрители скандальной телестройки «Дом-2» активно обсуждают новую пару проекта Ирину Пинчук и Романа Гриценко. Больше интереса у публики вызывает не искренность чувств между ними, а то, что в данный момент Пинчук собрала вокруг себя сразу 4 своих бывших любовников. Об этом в одном из недавних эфиров заявил коллегам и Алексей Купин, высмеивающий поведение девушки, которая с каждым новым парнем ощущает всё «по-настоящему».
Теперь же эту тему подхватили и зрители, считающие, что у Ирины Пинчук, видимо, совершенно нет чувства собственного достоинства, раз она так легко раз за разом строит новую любовь на глазах у бывших.