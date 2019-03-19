Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4 бывших любовников





Зрители скандальной телестройки «Дом-2» активно обсуждают новую пару проекта Ирину Пинчук и Романа Гриценко. Больше интереса у публики вызывает не искренность чувств между ними, а то, что в данный момент Пинчук собрала вокруг себя сразу 4 своих бывших любовников. Об этом в одном из недавних эфиров заявил коллегам и Алексей Купин, высмеивающий поведение девушки, которая с каждым новым парнем ощущает всё «по-настоящему».Теперь же эту тему подхватили и зрители, считающие, что у Ирины Пинчук, видимо, совершенно нет чувства собственного достоинства, раз она так легко раз за разом строит новую любовь на глазах у бывших.