В Австралии обнаружили уникальную двухметровую рыбу-солнце
В Южной Австралии на побережье реки Мюррей местные рыбаки обнаружили уникального обитателя подводного мира. Снимки двухметровой рыбы-солнце, называемой еще мола-мола, появились в Сети, после чего ею заинтересовались ихтиологи.
Особь обязана названием необычной форме своего округлого и сплющенного тела. Зачастую рыба-солнце вырастает до трех метром. Подводный обитатель, найденный в районе песчаного мелководья Куронга между большой бухтой Австралии и рекой Мюррей, достигает в длину порядка двух метров.
Появление мола-мола на берегу лагуны очень удивило не только обнаруживших ее рыбаков, но и ихтиологов. Данная особь является представителем одного из редчайших видов рыбы-солнце и считается обитателем умеренных и тропических вод океанов. Мола-мола живет на глубине порядка 840 и питается медузами. В ряде стран Азии филе рыбы-солнца воспринимают как деликатес.
Особь обязана названием необычной форме своего округлого и сплющенного тела. Зачастую рыба-солнце вырастает до трех метром. Подводный обитатель, найденный в районе песчаного мелководья Куронга между большой бухтой Австралии и рекой Мюррей, достигает в длину порядка двух метров.
Появление мола-мола на берегу лагуны очень удивило не только обнаруживших ее рыбаков, но и ихтиологов. Данная особь является представителем одного из редчайших видов рыбы-солнце и считается обитателем умеренных и тропических вод океанов. Мола-мола живет на глубине порядка 840 и питается медузами. В ряде стран Азии филе рыбы-солнца воспринимают как деликатес.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:10