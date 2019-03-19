Subaru начала продажи обновленного Legacy в российских автосалонах
Компания-производитель Subaru начала продажи обновленного седана Legacy с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Новинка от японского бренда доступна в российских автосалонах в двух комплектациях - 2.5i-S Elegance и 2.5i-S ES Premium.
Концерн Subaru предлагает приобрести потенциальным покупателям из России начальный вариант 2.5i-S стоимостью от 2 229 000 рублей. Более богатую версию - 2.5i-S ES, можно позволить за 2 379 900 рублей.
Седан бизнес-класса укомплектовали 2,5-литровым мотором, чья мощность составляет 175 лошадиных сил. Под капотом авто также находятся вариатор и система полного привода Symmetrical AWD.
В обновленной версии имеются колесные диски нового дизайна, вставки "черный лак" в дизайне салона. Новинка получила новую систему помощи хозяину - функцию автоматического удержания машины.
Концерн Subaru предлагает приобрести потенциальным покупателям из России начальный вариант 2.5i-S стоимостью от 2 229 000 рублей. Более богатую версию - 2.5i-S ES, можно позволить за 2 379 900 рублей.
Седан бизнес-класса укомплектовали 2,5-литровым мотором, чья мощность составляет 175 лошадиных сил. Под капотом авто также находятся вариатор и система полного привода Symmetrical AWD.
В обновленной версии имеются колесные диски нового дизайна, вставки "черный лак" в дизайне салона. Новинка получила новую систему помощи хозяину - функцию автоматического удержания машины.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:28