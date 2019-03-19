После смерти Юлии Началовой Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие "Последнего героя"

В связи со смертью Юлии Началовой интернет-пользователи стали выяснять, кто может быть следующей "жертвой". При этом расчёты блогеров неожиданным образом указали на российскую ведущую Дану Борисову.Телезвезда в свою очередь заявила, что давно обманула свою судьбу. Ей удалось избежать печальной участи, так как своевременно обратилась в клинику для излечения от наркомании. По мнению знаменитости, она смогла сберечь свою жизнь. Ведущая призналась, что, недавно ей два раза вызывали "скорую помощь", так как она очень волновалась во время шоу Аллы Довлатовой. Звезда отметила, что она не собирается умирать.Пост за час собрал около 3 тысяч одобрительных лайков. Подписчики стали поддерживать свою любимицу. Они заявили, что Дане Борисовой не стоит идти на поводу у сплетников.