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После смерти Юлии Началовой Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие "Последнего героя"

За время существования телешоу "Последний герой" ушли из жизни 9 человек. Дана Борисова в своем микроблоге Instagram оставила пост, в котором заявила, что не верит в существующее проклятие программы.
После смерти Юлии Началовой Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие "Последнего героя"

В связи со смертью Юлии Началовой интернет-пользователи стали выяснять, кто может быть следующей "жертвой". При этом расчёты блогеров неожиданным образом указали на российскую ведущую Дану Борисову.

Телезвезда в свою очередь заявила, что давно обманула свою судьбу. Ей удалось избежать печальной участи, так как своевременно обратилась в клинику для излечения от наркомании. По мнению знаменитости, она смогла сберечь свою жизнь. Ведущая призналась, что, недавно ей два раза вызывали "скорую помощь", так как она очень волновалась во время шоу Аллы Довлатовой. Звезда отметила, что она не собирается умирать.

Пост за час собрал около 3 тысяч одобрительных лайков. Подписчики стали поддерживать свою любимицу. Они заявили, что Дане Борисовой не стоит идти на поводу у сплетников.

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🙏🌸🌹Доброго дня и хорошего настроения,мои дорогие 🙏К вопросу о «проклятии 🌚Последнего героя «На ютьюбе выложили какую то ерунду ,что я буду мол следующая 😟🤷‍♂️Хотите знать ,я считаю ,что давно обманула свою судьбу .Учитывая образ жизни,и ошибки ,которые были в недавнем прошлом ,должна была уйти раньше их всех .Но я вовремя остановилась и перепоручила себя Высшей силе ,и #яверю🙏 ,что Он милосерден и не оставит меня .Как говорят в NA БОГ любит наркоманов 🙈и это не шутка .А по поводу вчерашних танцев с @alla_dovlatova 💃я итак НАСТОЛЬКО ПЕРЕЖИВАЮ ,что дважды вызывала неотложку за эти дни .Что же мне ,взять и прилечь ,вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском?Думаю ,ещё успею 🙈🙈🙈 #люблювас❤️ #данаборисова #ледисовершенство☂️ #довстречивэфире

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:32

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