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В Подмосковье мальчик несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку

В Подмосковье 6-летний мальчик несколько дней будил свою мертвую бабушку, чтоб та дала ему покушать. Ребенок играл возле умершей, до того как 11 марта правоохранительные органы обнаружили тело, а его отправили в больницу.
В Подмосковье мальчик несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку

Работники органов опеки отметили, что мальчик плохо разговаривает для своего возраста, а еще он постоянно просил кушать.

Все это время в квартире находилась и мама ребенка, которая им не занимается. На вопросы она отвечала «бредовыми фразами», которые никто так и не понял.

По словам соседей, глава семейства постоянно избивал своих женщин. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, где признался в убийстве своей 79-летней матери.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:50

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