В Подмосковье мальчик несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку
В Подмосковье 6-летний мальчик несколько дней будил свою мертвую бабушку, чтоб та дала ему покушать. Ребенок играл возле умершей, до того как 11 марта правоохранительные органы обнаружили тело, а его отправили в больницу.
Работники органов опеки отметили, что мальчик плохо разговаривает для своего возраста, а еще он постоянно просил кушать.
Все это время в квартире находилась и мама ребенка, которая им не занимается. На вопросы она отвечала «бредовыми фразами», которые никто так и не понял.
По словам соседей, глава семейства постоянно избивал своих женщин. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, где признался в убийстве своей 79-летней матери.
Работники органов опеки отметили, что мальчик плохо разговаривает для своего возраста, а еще он постоянно просил кушать.
Все это время в квартире находилась и мама ребенка, которая им не занимается. На вопросы она отвечала «бредовыми фразами», которые никто так и не понял.
По словам соседей, глава семейства постоянно избивал своих женщин. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, где признался в убийстве своей 79-летней матери.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:50