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Ученые предложили использовать растительную целлюлозу для роста костной ткани

Специалисты Университета Британской Колумбии планируют в ближайшем будущем использовать новый способ выращивания костной ткани. Поможет в этом введение в организм вещества на основе растительной целлюлозы.
Ученые предложили использовать растительную целлюлозу для роста костной ткани

В состав пенообразного препарата, обеспечивающего рост костной ткани, входят обработанные нанокристалы. Их выделяют из растительной целлюлозы. При соединении эти частицы образуют сильный и легкий аэрогель, способный при необходимости расширяться или сжиматься, заполняя собой полость кости.

Большинство имплантов, отмечают авторы исследования, создаются из твердой, но хрупкой керамики, не всегда соответствующей форме щели. Остающиеся без наполнения промежутки не способствуют восстановлению тканей и могут привести к отторжению чужеродного тела. Нанокристаллический аэрогель, основанный на растительной целлюлозе, является эффективной альтернативой синтетическим материалам.

Специалисты проверили действие пенообразного вещества на подопытных грызунах. Крысам из одной группы вживили аэрогель, а представителей второй оставили без него. В первом случае рост костной ткани ускорился за три недели на 33%, а за 12 недель – на 50%, сравнительно с динамикой контрольных животных.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:11

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