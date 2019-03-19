Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?





«Искусственное Солнце» имеет достаточно простую на первый взгляд структуру. Ученые разогревают плазму до огромной температуры в специально разработанной камере под названием токамак. Из-за этого объект начинает выделять целые сгустки энергии, которые остается только направлять или накапливать. В ноябре минувшего года ученым удалось поднять температуру плазмы до 100 миллионов градусов Цельсия. В случае, если первые испытания объекта пройдут успешно, из него могут сделать полноценный термоядерный реактор с самым высоким потенциалом в истории. По масштабам проект сравним с фантастической историей из фильма, так как ранее добывать энергию в таком количестве было невозможно. В то же время, «искусственное Солнце» сулит для человечества страшную опасность, о чем говорят многие западные коллеги китайских специалистов.Наряду с созданием термоядерного реактора, многие крупные исследовательские и научные компании также пытаются не отставать. Илон Маск, который в свое время отправил в космос автомобиль, решил не концентрироваться на разработке носителей для ракет, оставив все свои розничные магазины. Из-за этого стоимость автомобиля Model X, который готовится к выходу уже в текущем году, может повыситься. Сам Маск неоднократно заявлял, что основной целью его компании всегда было доказательство того, что любой прибор может работать на восстанавливаемых источниках энергии. Несмотря на это, миллиардер не забывает и о пополнении бюджета предприятия. Стоит отметить, что по производительности транспортное средство не будет сильно превосходить своих предшественников.Несмотря на масштабы проекта с «искусственным Солнцем», российские ученые смогли превзойти даже его. Им удалось практически повернуть время вспять. Специалисты Московского физико-технического института заручились поддержкой коллег из Швейцарии и США и разработали уникальный квантовый компьютер, который может возвращаться в состояние прошлого. По словам специалистов, прибор не возвращается в прошлое, а просто восстанавливается быстрее остальных. Использование его алгоритмов в будущем позволит усовершенствовать вычислительную технику и вывести ее на новый уровень. Устройство уже прошло первые испытания на базе института. Проводить такие исследования можно очень редко, а время «перемотки» назад составит всего 0,06 наносекунды.Солнечная энергия не иссякнет еще сотни тысяч лет. Ученые со всего мира неоднократно проводили опыты, которые показывали, что многие поколения могут не переживать о конце света системного масштаба, так как светило продолжит существовать еще долгие годы. Наибольшим количеством информации на этот счет располагает NASA. Недавно удалось детальнее изучить снимки с марсохода «Оппортьюнити», который перестал функционировать 10 июня 2018 года. Тогда исследователи предположили, что выйти на связь с ним больше не удастся, однако одна из земных станций получила снимки от него. Последняя панорама марсохода была составлена из 354 снимков, которые были сделаны на камеру Pancam с 13 мая по 10 июня 2018 года. На фотографиях можно заметить виды с марсианских гор и впадин. Больше всего внимание ученых привлек последний кадр, на котором можно четко рассмотреть Солнце, поднимающееся над горизонтом Красной планеты.Искусственное Солнце ни при каких обстоятельствах не сможет заменить настоящее, ввиду чего многие мировые компании продолжают вести работы по созданию устройств, которые дадут возможность детальнее изучить космос. Toyota уже сейчас занимается проектированием первого лунного вездехода. Он будет иметь размеры с два микроавтобуса с жилой площадью 13 квадратных метров, а также вмещать двоих человек. По словам разработчиков, автомобиль подойдет для исследовательских целей в будущем, так как в скором времени должна начаться подготовка очередной миссии на Луну. В серийное производство луноход, конечно же, не поступит в ближайшие несколько десятков лет из-за отсутствия необходимости.