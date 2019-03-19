Отец Юлии Началовой Виктор рассказал, что подагра у дочери могла быть последствием анорексии





Родитель и продюсер знаменитой российской исполнительницы признался, что карьера его наследницы в последнее время пошла в гору. Поп-дива работала над записью новых альбомов, а благодаря приличному стажу могла получить звание заслуженной артистки РФ. Виктор Началов не стал скрывать от репортеров: дочь не афишировала свои болезни, она даже боялась беспокоить родителей из-за этого. На вопросы отца, почему она хромает, артистка отвечала: "Да ерунда, пройдет".Знаменитость несколько лет назад приняла твердое решение: нужно похудеть. Началова не желала появляться на сцене с лишними килограммами. В результате певица столкнулась с анорексией. По словам родителя артистки, подагра, известная как "болезнь королей", появилась у знаменитости именно из-за опасной патологии.Виктор Началов решил опровергнуть сведения об ампутации ноги, якобы проведенной хирургами дочери. После операции, вспоминает отец артистки, наследница была очень бодрой и говорила, чтобы он не переживал, так как она еще будет петь.Но проблемы начались позже: у артистки начался абсцесс. Сердце звезды не выдержало последствий воспаления. Продюсер сообщил: это произошло из-за позднего обращения к врачам и самолечения.