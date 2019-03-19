АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Геологи нашли следы древнего континента Гондвана на вулканическом острове Анжуан
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Ученые: Избыточное использование солнцезащитного крема может быть вредно для здоровья

Избыточное использование солнцезащитного крема может быть вредно для здоровья, заявили учёные. Организм человека нуждается в умеренном количестве солнечного света.
Ученые: Избыточное использование солнцезащитного крема может быть вредно для здоровья

Ряд научных специалистов высказался о вреде солнцезащитного крема, который должен защищать от риска рака кожи. Учёные не согласны с теми коллегами, которые годами призывают людей избегать долгого нахождения на солнце. Последние исследования выявили противоречие. Так, вдали от экватора люди чаще сталкиваются с такими недугами, как рахит, остеопороз, рак, инфаркт и инсульт. В зимние месяцы пациентов становится больше.

На сегодняшний день существует единственное крупное исследование, проведённое совместно с компанией "Loreal", о том, что солнцезащитный крем уменьшает риск развития меланомы. Данная разновидность рака кожи составляет 3% из всех случаев.

Однако есть другие исследования, согласно которым меланома чаще появляется не у людей, трудящихся на открытом воздухе, а у офисных работников. Чем больше человек пребывает на солнце, тем лучше он воспринимает ультрафиолет. Если же постоянно находящийся в помещении работник отправляется на пляжный отдых, то рискует получить негативный эффект.

Тем не менее, крем от солнца защищает от ожогов, и специалисты призывают наносить его заранее. Для улучшения здоровья, помимо качественного сна, питания и физических упражнений, в полдень рекомендуется принимать умеренные солнечные ванны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Таинственная планета Нибиру
Геологи нашли следы древнего континента
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ученые: Долгое сексуальное воздержание
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Эксперты советуют осуществлять приём
Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые
Интернет-пользователи назвали новые
Учёные избавили крыс от алкогольной
Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп
Бюджетный Oppo A5s получит каплевидный
Американские аналитики назвали ПКМ
Ожидаемый смартфон Vivo X27 Pro
Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ
Мария Порошина назвала пятого ребёнка
Ученые: Избыточное использование
В Google Play появились «убивающие»
Ученым удалось получить водородное
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Андрей Губин бросил работу ради поездки
Эксперты Autobild сравнили новую LADA
Кот-таксист из Харькова стал звездой
В Нижегородской области женщина
Ученые: Алкоголь может быть опасен для
Актер «Кадетства» Александр Никулин
Складной Apple iPhone представлен на
Роман Гриценко признался, что вернулся
Просмотреть все новости