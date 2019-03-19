Ученые: Избыточное использование солнцезащитного крема может быть вредно для здоровья





Ряд научных специалистов высказался о вреде солнцезащитного крема, который должен защищать от риска рака кожи. Учёные не согласны с теми коллегами, которые годами призывают людей избегать долгого нахождения на солнце. Последние исследования выявили противоречие. Так, вдали от экватора люди чаще сталкиваются с такими недугами, как рахит, остеопороз, рак, инфаркт и инсульт. В зимние месяцы пациентов становится больше.На сегодняшний день существует единственное крупное исследование, проведённое совместно с компанией "Loreal", о том, что солнцезащитный крем уменьшает риск развития меланомы. Данная разновидность рака кожи составляет 3% из всех случаев.Однако есть другие исследования, согласно которым меланома чаще появляется не у людей, трудящихся на открытом воздухе, а у офисных работников. Чем больше человек пребывает на солнце, тем лучше он воспринимает ультрафиолет. Если же постоянно находящийся в помещении работник отправляется на пляжный отдых, то рискует получить негативный эффект.Тем не менее, крем от солнца защищает от ожогов, и специалисты призывают наносить его заранее. Для улучшения здоровья, помимо качественного сна, питания и физических упражнений, в полдень рекомендуется принимать умеренные солнечные ванны.