Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп Киркоров заказал взрыв на своем концерте ради мести Галкину





Таролог сообщила журналистам, что знаменитый исполнитель очень ревностно отнесся к тому, что Примадонна предпочла остаться с Галкиным. Сюзанна Андреева уверена: Филипп Киркоров до сих не может обрести счастье с другой избранницей, поскольку не может забыть Аллу Борисовну.В МВД Дагестана завершили расследование, касающееся подготовки теракта в 17-году. Один из участников рассказал правоохранителям, что заказчиком взрыва является никто иной как Максим Галкин. По словам фигуранта, деятель культуры обещал заплатить за исполнение задания два миллиона рублей. Следователи даже не стали рассматривать эту версию. В причастность популярного юмориста не верит и таролог Чеботатева, заявляя, что Максим Галкин здесь ни при чем.