Американские аналитики назвали ПКМ лучшим оружием
Американские аналитики назвали советский пулемет Калашникова (ПКМ) лучшим оружием, которое создал российский конструктор. Об этом издание «National Interest» опубликовало обзор.
Чарли Гао, являющийся обозревателем издания по вопросам национальной безопасности, а также обороны, отметил, что ПКМ является одним из самых легких современных однокалиберных пулеметов на Земле. Пулемет Калашникова весит 7,5 кг. Это намного меньше в сравнении с зарубежными аналогами. К примеру, бельгийская версия FN MAG весит 11 кг. По словам экспертов, конструкция ПКМ обеспечивает более мягкую отдачу в сравнении с АК – 47. В издании отмечается, что пулеметом Калашникова пользуются союзники Соединённых Штатов. К примеру, для пехоты Финляндии этот пулемет является основным оружием. А вот в Польше была запущена своя модификация ПКМ, позволяющая стрелять патронами НАТО.
Пулемет Калашникова поступил на вооружение армии СССР в 1961 году. Его модернизировали спустя 8 лет. В феврале текущего года появилась информация, что в армию РФ для опытно-войсковой эксплуатации поступила новая версия пулемета Калашникова РПК-16 (калибр 5,54 мм).
Чарли Гао, являющийся обозревателем издания по вопросам национальной безопасности, а также обороны, отметил, что ПКМ является одним из самых легких современных однокалиберных пулеметов на Земле. Пулемет Калашникова весит 7,5 кг. Это намного меньше в сравнении с зарубежными аналогами. К примеру, бельгийская версия FN MAG весит 11 кг. По словам экспертов, конструкция ПКМ обеспечивает более мягкую отдачу в сравнении с АК – 47. В издании отмечается, что пулеметом Калашникова пользуются союзники Соединённых Штатов. К примеру, для пехоты Финляндии этот пулемет является основным оружием. А вот в Польше была запущена своя модификация ПКМ, позволяющая стрелять патронами НАТО.
Пулемет Калашникова поступил на вооружение армии СССР в 1961 году. Его модернизировали спустя 8 лет. В феврале текущего года появилась информация, что в армию РФ для опытно-войсковой эксплуатации поступила новая версия пулемета Калашникова РПК-16 (калибр 5,54 мм).
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27