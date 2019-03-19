Американские аналитики назвали ПКМ лучшим оружием





Чарли Гао, являющийся обозревателем издания по вопросам национальной безопасности, а также обороны, отметил, что ПКМ является одним из самых легких современных однокалиберных пулеметов на Земле. Пулемет Калашникова весит 7,5 кг. Это намного меньше в сравнении с зарубежными аналогами. К примеру, бельгийская версия FN MAG весит 11 кг. По словам экспертов, конструкция ПКМ обеспечивает более мягкую отдачу в сравнении с АК – 47. В издании отмечается, что пулеметом Калашникова пользуются союзники Соединённых Штатов. К примеру, для пехоты Финляндии этот пулемет является основным оружием. А вот в Польше была запущена своя модификация ПКМ, позволяющая стрелять патронами НАТО.Пулемет Калашникова поступил на вооружение армии СССР в 1961 году. Его модернизировали спустя 8 лет. В феврале текущего года появилась информация, что в армию РФ для опытно-войсковой эксплуатации поступила новая версия пулемета Калашникова РПК-16 (калибр 5,54 мм).